جایگاه و منزلت شهروندان در خدمت رسانی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه حمل و نقل استان قم که در تالار وتوس برگزار شد طی سخنانی با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های توسعه شهر، توسعه حمل و نقل است از ورود ۲۸ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی استان خبر داد و عنوان داشت: با ورود این تعداد دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل در این بخش به ۴۳۵ دستگاه افزایش می یابد و سرانه بهره‌مندی از حمل و نقل عمومی نیز افزایش خواهد یافت.



وی همچنین با اشاره به افتتاح طرح الکترونیک کارت شهروند در استان بیان داشت: شهرداری در تلاش است تا بتواند خدمات شهرداری برای تمامی قسمت‌ها با استفاده از الکترونیک کارت در اختیار شهروندان قرار گیرد.



شهرداری قم ادامه داد: علاوه بر استفاده از الکترونیک کارت شهروند در مرحله اول در اتوبوسرانی و سپس تاکسیرانی، استفاده از این الکترونیک کارت‌ها در سایرکلانشهر‌ها نیز از برنامه‌هایی است که پیگیری خواهد شد.



وی در ادامه به تکریم شهروندان به عنوان شعار محوری شهرداری اشاره داشت و ابراز کرد: در خدمت رسانی باید جایگاه و منزلت واقعی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.



دلبری با تاکید براینکه ما چاره‌ای جز احترام به مردم نداریم ابراز کرد: اولین شهروندان در حوزه شهرداری کارمندان این ارگان هستند که باید مورد تکریم قرار گیرند تا آنان نیز ملزم به تکریم شهروندان شوند.



وی در ادامه به پاکیزگی و نظافت اتوبوس و تاکسی‌های سطح شهر اشاره کرد و گفت: امروز یکی از راه‌های احترام به شهروندان پاکیزگی وسایل حمل و نقل عمومی و سالم بودن آن‌ها است که رانندگان باید به این امر توجه داشته باشند.



شهردار قم با اشاره به اینکه قم شهری است که تنها دارای دو فصل تابستان و زمستان است عنوان داشت: ناوگان حمل و نقل شهری استان باید به سیستم گرمایشی و سرمایشی مجهز باشد تا شهروندان دچار مشکل نشوند.



راه اندازی شیفت شب اتوبوس رانی



وی راه اندازی اوتوبوس واحد در شیفت شب را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با کار کار‌شناسی مسیرهایی که نیازمند به شیفت شب برای اتوبوس است شناسایی شوند تا در این مسیر‌ها برحسب نیاز اتوبوس‌هایی برای شیفت شب راه اندازی شود.



تجهیز ایستگاههای اتوبوس به مانیتور



دلبری تجهیز ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی به مانیتور را از دیگر برنامه‌های شهرداری عنوان کردو گفت: با راه اندازی این دستگاه‌ها، شهروندان متوانند از زمان دقیق ورود اتوبوس و تاکسی در ایستگاه مطلع شده و دراین مدت به دیگر کارهای خود بپردازند و و با حضور به موقع در ایستگاه زمان خود را در ایستگاه‌ها از دست ندهند.



یادآور می‌شود در ادامه این مراسم از فعالان عرصه حمل و نقل استان تقدیر شد که در بخش تقدیر از فعالان عرصه رسانه، خانم سیده مرضیه میرقادری از خبرگزاری مهر مورد تقدیر قرار گرفت.