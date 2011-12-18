تولید تایرهای شیرین از مواد قندی برای خودروهای سواری

به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه بالا و محدود بودن موادی که برای ساخت لاستیکهای طبیعی و ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند باعث شده تا شرکتها به دنبال جایگزینهای کم هزینه تر و قابل بازیافت برای تولید لاستیکهایی پاک و مقاوم باشند. صنعت نفت به صورت سنتی و از گذشته در تولید سالانه یک میلیارد لاستیک نقشی حیاتی داشته است. ساخت تایر به تنهایی به هفت گالن نفت نیاز خواهد داشت.

از این رو دو شرکت مشهور سازنده تایر خودرو، گودیر و میشلین در کنار کارخانه لاستیک سازی "لانکسس" طی همکاری با شرکتهای صنعت بیوتکنولوژی قصد آغاز تولید لاستیکهای زیستی با استفاده از مواد قندی را دارند.

به گفته محققان فعال در این پروژه تخمیر میکروبی در تولید سه نوع ترکیب لاستیکی با نامهای "ایزوپرن"، "ایزوبوتین" و "بوتادین" قابل بازیافت نقشی کلیدی به عهده دارد. این ترکیبات به گفته محققان بستر گسترده ای برای تولید انواع لاستیکهای زیستی خواهند بود.

بر اساس گزارش دیسکاوری، شرکت گودیر تا کنون با استفاده از "ایزوپرن" نمونه آزمایشی از چنین لاستیکهای زیستی را تولید کرده است، این به آن معنی است که ترکیبات زیستی به دست آمده از خصوصیات مورد نیاز برای تولید لاستیکهای زیستی برخوردار هستند.