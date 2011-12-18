نگاهی به تلفات مالی و جانی پرهزینه ترین جنگ تاریخ آمریکا

آخرین کاروان نظامیان آمریکایی حاضر در عراق صبح امروز این کشور را به مقصد کویت ترک کردند تا پرونده خروج نظامیان آمریکایی از عراق پس از 9 سال جنگ و اشغال این کشور بسته شود. جنگی که به بهانه کشف سلاح های کشتار جمعی در عراق آغاز شد و نه تنها سلاحی کشف نشد بلکه کشتار، ویرانی، ناامنی و آوارگی صدها هزار نفر از مردم عراق را در پی داشته است.

این سربازان در قالب کاروانی شامل 110 خودروی زرهی که 500 نفر را در خود جای داده بود در نخستین ساعات بامداد امروز از عراق خارج شدند.

طبق آخرین گزارش ها 157 نظامی آمریکایی با هدف آموزش نیروهای عراقی در خاک این کشور باقی خواهند ماند و تحت نظارت سفارت واشنگتن در بغداد به فعالیت خواهند پرداخت.

مقامات دولت آمریکا که تاکنون تلاش هایشان برای اخذ مصونیت قضایی برای نیروهای آموزشی خود در عراق بی نتیجه مانده قصد دارند یگان کوچکی از تفنگداران دریایی را برای تامین امنیت هیئت دیپلماتیک خود درعراق به کارگیرند.

تلفات انسانی عراق

اشغال 9 ساله عراق تلفات انسانی و مالی بسیاری را برای طرف عراقی بر جا گذاشته است. تحقیقات "نیتا کراوفورد" پروفسور دانشگاه بوستون آمریکا حاکی از آن است که از یورش آمریکا به عراق از مارس 2003 تاکنون حدود 126 غیرنظامی عراقی، 20 هزار سرباز و پلیس عراقی و بیش از 19 هزار فرد مسلح و شورشی مستقیما به دلیل جنگ کشته شدند.

سازمان های حقوق بشر انگلیس نیز تلفات غیرنظامیان عراقی را بین 104 هزار تا 113 هزار و 680 نفر برآورد کرده اند.

علاوه براین یک میلیون و 75 هزار عراقی به دنبال جنگ و ناامنی به کشورهای همسایه مهاجرت کردند یا به اردوگاه های آوارگان سازمان ملل متحد پناه بردند.

تلفات انسانی آمریکا و انگلیس

طی 9 سال حمله به عراق 4 هزار و 408 نفر از نیروهای آمریکایی در عراق کشته شدند که 3 هزار و 480 نفر از این نظامیان جزء نیروهای جنگی بودند.

بنا بر اعلام پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) 32 هزار نظامی آمریکایی در طول جنگ علیه عراق زخمی شده اند. اشغال 9 ساله عراق علاوه بر تلفات انسانی هزینه های سنگینی را بر دوش دولتمردان واشنگتن گذاشت رقم سنگینی بالغ بر 770 میلیارد دلار البته باید به این رقم کمک های آمریکا به عراق و متقبل شدن هزینه های نظامیان آسیب دیده در جنگ و کهنه سربازان را نیز اضافه کرد.

به عنوان مثال از اواخر سال 2010 تاکنون آمریکا 32 میلیارد دلار برای درمان نظامیان مجروح و معلول و پرداخت مادام العمر هزینه های زندگی این نظامیان، خانواده های آنها و کهنه سربازان پرداخت کرده است.

این ارقام به پایان جنگ عراق محدود نشده و پیش بینی می شود هزینه های اشغال 9 ساله عراق در سال های آتی نیز گریبانگیر مقامات کاخ سفید شود.

"لیندا پلمز" پروفسور دانشگاه هاروارد آمریکا طی تحقیقات خود اعلام کرده هزینه های درمانی و زندگی کهنه سربازان در سال 2025 به 346 تا 469 میلیارد دلار خواهد رسید.

از یورش آمریکا به عراق در مارس 2003 تاکنون 126 غیرنظامی عراقی، 20 هزار سرباز و پلیس عراقی و بیش از 19 هزار فرد مسلح و شورشی مستقیما به دلیل جنگ کشته شدند.

انگلیس هم پیمان اصلی آمریکا در جنگ عراق نیز از تلفات این اشغال در امان نمانده است و طی 9 سال گذشته 179 نفر از نیروهای خود را در عراق از دست داده است.

روند خروج نظامیان آمریکایی از عراق روند تدریجی داشت. آمریکا با 150 هزار نیروی [جنگی] و 120 هزار نیروی پشتیبان و انگلیس نیز با بیش از 40 هزار نظامی خود در جنگ عراق شرکت کرد.

شمار نیروهای آمریکایی در چارچوب عملیات موسوم به آزادی عراق تا اواخر سال 2006 به 165 هزار نفر کاهش یافت. در سپتامبر 2010 عملیات آزادی عراق به پایان رسید و 50 هزار نظامی آمریکا با هدف آموزش ارتش عراق در پایگاه هایی ویژه مستقر شدند.

به هر حال تبعات 9 سال اشغال عراق که این مدت حتی از زمان حضور ارتش آمریکا در جنگ جهانی اول و دوم، جنگ ویتنام و کره هم بیشتر است خسارت های بی سابقه ای را برای آمریکایی ها به همراه داشت که اثرات منفی آن تا سال ها بر اقتصاد شکننده آمریکا باقی خواهد ماند.