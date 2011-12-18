توزیع هدایای مقام معظم رهبری به دانش آموزان محروم همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید مسعودیان صبح یکشنبه با حضور در اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان گفت: بنیاد علوی به عنوان یکی از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان مسئولیت توزیع هدایای مقام معظم رهبری در بین دانش آموزان استان همدان را عهده دار است.

وی با اشاره به توزیع همزمان این هدایا در 30 استان کشور گفت: در سال 1386 این بنیاد تعداد سه هزار و 488 دست پیراهن، شلوار و کفش پسرانه و مانتو، شلوار و کفش دخترانه را بین دانش آموزان نیازمند توزیع کرده است.

مسعودیان اضافه کرد: این اقلام در سال 1389 شامل پنج هزار و 596 دست لباس بود که در بین دانش آموزان شهرستان کبودرآهنگ و گل تپه توزیع شد.

مسئول توزیع هدایای مقام معظم رهبری به دانش آموزان در استان همدان اضافه کرد: در سال جاری نیز 12 هزار دست لباس بین دانش آموزان محروم و بی بضاعت استان همدان توزیع می شود.

مسعودیان افزود: در سال جاری با کمک مسئولان آموزش و پرورش استان همدان و پس از تکمیل فرمهای مرحله دوم، دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان رزن و مناطق قروه درجزین و سردرود تحت پوشش این بنیاد قرار می گیرند.

وی از دیگر فعالیت های بنیاد علوی را برگزاری اردوی علوی با حضور مقام معظم رهبری برای دانش آموزان و توزیع ماهانه 150 عدد مجله دانشمند و سپیده دانایی در بین فرهنگیان و دانش آموزان استان بیان کرد.

مسئول توزیع هدایای مقام معظم رهبری به دانش آموزان در استان همدان گفت: این مجله ها در راستای ارتقا سطح علمی دانش آموزان و با هدف ایجاد انگیزه های آموزشی و تربیتی توزیع می شود.