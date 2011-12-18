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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

عابدی خبر داد:

امکان ارتباط با انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور

امکان ارتباط با انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور

معاون فرهنگی اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور، از ایجاد ارتباط با انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در دهلی، حجت الاسلام عین الله عابدی گفت: در حال حاضر امکان ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس با انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی فراهم شده است.

وی تاکید کرد که دانشجویان علاوه بر ارسال نظرات خود از طریق شورای مرکزی انجمن به مسئولان نهاد، در صورت نیاز می‌توانند از طریق ویدئو کنفرانس، دیدگاه‌ها و مشکلات خود را با مسئولان نهاد مطرح و به صورت آنلاین پاسخ خود را دریافت کنند.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور، به حمایت این نهاد از برگزاری نشست‌های علمی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور به مسئولان این انجمن‌ پیشنهاد کرد تا علاوه بر معرفی استادان و مقامات ایرانی به محیط‌های دانشگاهی این شهر، از استادان راهنمای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های شهر دهلی برای حضور در برنامه‌های انجمن دعوت به عمل آورند.

کد مطلب 1486492

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