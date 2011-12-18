اعلام ظرفیت پذیرش دکتری تخصصی گروه پزشکی/ جزئیات آزمون شفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مرحله دوم یا مصاحبه از 14 تا 17 دی ماه برای همه رشته ها به جز سه رشته در مرکز همایش های رازی در تهران، بزرگراه شهید همت تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، جنب بیمارستان میلاد برگزار می شود.

رشته های طب سنتی، آموزش پزشکی و اخلاق پزشکی شرایط مصاحبه متفاوتی دارند که بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی در مکان های دیگری برگزار خواهند شد.

نام رشته زمان آزمون محل آزمون نشانی محل آزمون توضیحات رشته آموزش پزشکی 13 و 14 دی ماه Skill Lab دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران، خیابان پورسینا، طبقه سوم ساختمان شماره یک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران داوطلبان باید در ساعت 7:30 در محل حضور یابند رشته طب سنتی 13 و 14 دی ماه دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران، خیابان وحدت اسلامی، نبش پارک شهر، تالار یاس برگزاری آزمون از ساعت 8 صبح تا ساعت 13 رشته اخلاق پزشکی 13 دی ماه دبیرخانه علوم پایه پزشکی تهران، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، خیابان سیمای ایران، ساختمان وزارت بهداشت، طبقه هشتم داوطلبان باید در ساعت 7:30 در محل حضور یابند

تاریخ حضور هر یک از داوطلبان سایر رشته های دکتری تخصصی بر روی کارت ورود به جلسه مصاحبه که در تاریخ های 5 و 6 دی ماه بر روی سایت مرکز سنجش قرار می گیرد، مشخص شده است. تمامی مصاحبه ها در صبح از ساعت 7:30 تا 12 و عصرها از ساعت 12:30 تا 16 انجام می شود.

اعلام شرایط آزمون مرحله دوم یا مصاحبه

آزمون مرحله دوم یا مصاحبه شامل بررسی توانایی های علمی و قدرت انتقال مطالب و ارائه سوابق آموزشی - پژوهشی و تجارب حرفه ای است. داوطلبان لازم است اصل مدارک مستند دال بر سوابق آموزشی - پژوهشی و تجارب حرفه ای خود را جهت ارائه به هیئت مصاحبه کننده به همراه داشته باشند و نسخه ای را در قالب لوح فشرده در اختیار دست اندرکاران قرار دهند.

غیبت یا عدم شرکت داوطلبان در آزمون مرحله دوم (مصاحبه) به هر دلیل، به منزله انصراف بوده و انجام مصاحبه مجدد برای این داوطلبان امکان پذیر نیست.

با توجه به اینکه نتایج آزمون بر اساس مدارک ارائه شده توسط داوطلبان استخراج شده، در صورت محرز شدن موارد مغایرت در هر مرحله از آزمون و یا تحصیل، قبولی داوطلبان کان لم یکن تلقی شده و مسئولیت آن به عهده داوطلب است و طبق مصوبه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونی با فرد برخورد می شود.

انتخاب رشته محل از ساعت 9 صبح روز 5 دی ماه تا ساعت 23 روز 6 دی

پذیرفته شدگان مرحله اول باید بر اساس جدول ظرفیت اعلام شده از ساعت 9 صبح روز 5 دی ماه تا ساعت 23 روز 6 دی ماه نسبت به انتخاب اولویت محل تحصیل خود به صورت اینترنتی اقدام کنند و از فرم مربوطه پرینت گرفته و به همراه داشته باشند.

6 دانشگاه و موسسه خوابگاه نمی دهند

بر اساس اعلام دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و مشهد، انستیتو پاستور ایران، سازمان انتقال خون ایران و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، این موسسات تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارند و در دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله پذیرش شامل شرایط خاصی است.

داوطلبان آزاد بسیجی شامل داوطلبان استخدام نیروهای مسلح با ارائه گواهی عضویت، بسیجی فعال شامل داوطلبان استخدام رسمی سپاه یا ارائه گواهی عضویت رسمی سپاه، داوطلبان سایر نیروهای مسلح شامل داوطلبان استخدام ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با ارائه گواهی عضویت رسمی از جمله افرادی هستند که می توانند در پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله شرکت کنند.

در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، پذیرش از سایر داوطلبان که در هیچ یک از انتخاب های خود پذیرفته نشده اند با پرداخت شهریه امکان پذیر است.

دانشگاه شاهد نیز شرایط خود را اعلام کرده است و داوطلبان انتخاب این دانشگاه باید به سایت مرکز سنجش مراجعه کنند. همچنین ظرفیت پذیرش شعب بین الملل از میان معرفی شدگان مرحله اول تکمیل می شود و افراد باید نسبت به انتخاب رشته در این شعب اقدام کنند.

در ظرفیت اعلام شده، بخشی به ظرفیت مازاد اختصاص دارد که این پذیرش در برابر پرداخت شهریه و سایر هزینه های مربوطه توسط محل خدمت داوطلب، خود داوطلب و یا هر دو به دانشگاه مجری دوره دکتری از طریق انعقاد قرارداد صورت می پذیرد.

موضوع ظرفیت تعداد رشته ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته 824 نفر 51 رشته ظرفیت مازاد دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته 167 نفر 47 رشته ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله 34 نفر 8 رشته ظرفیت شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی 127 نفر 23 رشته

بیشترین ظرفیت مربوط به رشته پزشکی مولکولی با 51 نفر ظرفیت است و کمترین ظرفیت مربوط به رشته های حشره شناسی پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی و مددکاری اجتماعی با سه نفر ظرفیت پذیرش است.

زمان اعلام نتایج نهایی و ارائه کارنامه

نتایج نهایی آزمون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در هفته اول بهمن ماه اعلام می شود و کارنامه کلیه داوطلبان اسفندماه در همین سایت قرار گرفته و داوطلبان می توانند با ارائه کد رهگیری خود آن را دریافت کنند.