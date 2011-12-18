فیلم کوتاه "صدای باران" تخم مرغ طلایی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه‌بر فیلم کوتاه "صدای باران" ساخته جلال ساعد پناه، فیلم‌های دیگر ایرانی چون فیلم سینمایی "سرزمین افسانه" به کارگردانی رحیم زبیحی، فیلم مستند "همه مادران من" به کارگردانی ابراهیم سعیدی و زهاوی سنجاوی، فیلم کوتاه "از باد بپرسید" به کارگردانی بتین قبادی و همچنین فیلم کوتاه "رفتن" به کارگردانی سالم صلواتی نمایش داده شد.

لازم به ذکر است جایزه دوم این جشنواره تندیس تخم مرغ نقره‌ای و دیپلم افتخار به فیلم کوتاه "قدم زدن" به کارگردانی بریوان بنفشه از کشور فرانسه و جایزه سوم تندیس تخم مرغ برنزی و دیپلم افتخار به آرین آنان اصلان برای کارگردانی فیلم "قبل از اذان" از ترکیه تعلق گرفت.

همچنین جایزه ویژه هیئت داوران که شامل تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بود به حسین حسن برای کارگردانی فیلم کوتاه "بدون جواب" از کردستان عراق اهدا شد.