بهره برداری از پروژه توسعه فضای اداری شهرداری رباط کریم

مدیر روابط عمومی شهرداری و بازرس ویژه طرح تکریم ارباب رجوع با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: کمبود فضاهای اداری باعث می شود تا خدمات رسانی به شهروندان آن طور که شایسته شهروندان بود صورت نگیرد.

رضا صفایی افزود: اجرای طرح توسعه فضای اداری شهرداری رباط کریم که با حمایت و تصویب شورای اسلامی شهر در سال جاری آغاز شده بود در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

صفایی عنوان کرد: این پروژه که در طبقه سوم شهرداری در حال اجراست، واحدهایی همچون حوزه شهردار، معاونتها، واحد بازرسی، حراست و روابط عمومی در آن مستقر خواهند شد.