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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

صفایی خبر داد:

بهره برداری از پروژه توسعه فضای اداری شهرداری رباط کریم

بهره برداری از پروژه توسعه فضای اداری شهرداری رباط کریم

رباط کریم - خبرگزاری مهر: بازرس ویژه طرح تکریم ارباب رجوع گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و تکریم هرچه بهتر ارباب رجوعان پروژه توسعه فضای اداری شهرداری رباط کریم به میزان 700 متر مربع در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر روابط عمومی شهرداری و بازرس ویژه طرح تکریم ارباب رجوع با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: کمبود فضاهای اداری باعث می شود تا خدمات رسانی به شهروندان آن طور که شایسته شهروندان بود صورت نگیرد.

رضا صفایی افزود: اجرای طرح توسعه فضای اداری شهرداری رباط کریم که با حمایت و تصویب شورای اسلامی شهر در سال جاری آغاز شده بود در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

صفایی عنوان کرد: این پروژه که در طبقه سوم شهرداری در حال اجراست، واحدهایی همچون حوزه شهردار، معاونتها، واحد بازرسی، حراست و روابط عمومی در آن مستقر خواهند شد.

کد مطلب 1486499

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