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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

رئیسی:

کارگاه آموزشی مدیریت منابع در شهرکرد برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت منابع در شهرکرد برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  حمید رئیسی اظهار داشت: در این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی مدیران و کارشناسان امور مالی و نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال از این کارگاه افزود: بیش از 100 نفر مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این کارگاه شرکت کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: در این کارگاه که باحضور مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی سنندج تشکیل شد، شرکت کنندگان ضمن تبادل تجربیات به بررسی مشکلات موجود پرداخته و در پایان راهکارهایی عملی برای بهبود فرآیندهای مالی و انسانی ارائه شد.
 

کد مطلب 1486508

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