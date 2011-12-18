کارگاه آموزشی مدیریت منابع در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رئیسی اظهار داشت: در این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی مدیران و کارشناسان امور مالی و نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال از این کارگاه افزود: بیش از 100 نفر مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این کارگاه شرکت کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: در این کارگاه که باحضور مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی سنندج تشکیل شد، شرکت کنندگان ضمن تبادل تجربیات به بررسی مشکلات موجود پرداخته و در پایان راهکارهایی عملی برای بهبود فرآیندهای مالی و انسانی ارائه شد.

