افزایش تیمهای امداد و نجات بانوان در جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مانور تیمهای امداد و نجات بانوان با حضور معاون طرح و برنامه سازمان هلال احمر کشور و مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

این مانور با حضور 40 نفر از بانوان گروههای مختلف امداد ونجات سراسر استان انجام گرفت، بانوان جمعیت هلال احمر مازندران تواناییهای خود را در عملیات های امدادی چون امداد ونجات جاده ای، حوادث به معرض نمایش گذاشتند.

معاون طرح و برنامه سازمان هلال احمر کشور با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند و این گروه از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند اظهار داشت: بر این اساس تشکیل تیم های امداد و نجات بانوان از سوی مسئولان پیگیری و اجرا شد.

سعید متانی گفت: با توجه به مسائل شرعی،‌ امداد رسانی به قشر زنان از سوی تیمهای امداد ونجات بانوان بسیار با ارزش خواهد بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون چهار گروه امداد و نجات بانوان در کشور شامل زنان شاغل در هلال احمر، وزارتخانه و ادارات، داوطلبان و محلات عملیاتهای امدادی را آموزش می بینند.

متانی، هدف از اجرای مانور را آموزش و توانمند سازی بانوان در حوادث دانست و افزود: نیاز است چنین برنامه هایی استمرار یابد تا شاهد آمادگی بیشتر تیم های امداد و نجات باشیم.

سرپرست جمعیت هلال احمر مازندران با بیان اینکه ایران سالانه با بیش از 40 حادثه روبرو است که جان انسانها را تهدید می کند افزود: این عامل سبب افزایش نقش بانوان در مبارزه با خطرها می شود.

مهدی ولیپور گفت: سطح آمادگی تیم های امداد و نجات بانوان باید تا حدی افزایش یابد که بتوانند عملیات موفقیت آمیزی در حوادث داشته باشند و هدف از چنین مانورهایی را شناسایی نقاط ضعف گروههای امداد ونجات دانست.

وی افزود: با شناخت این عوامل کارآیی تیم ها در حوادث واقعی افزایش می یابد.

ابراهیم آزادی کناری، فرماندارنکا نقش آفرینی بانوان در جامعه را با اهمیت دانست و افزود: این قشر توانست توانایی های خود را همزمان با پیشرفت جامعه افزایش دهد.