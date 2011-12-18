دو باب خانه فرهنگ دیجیتال در پارس آباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از کانونهای فرهنگی این شهرستان اظهار داشت: پارس آباد به لحاظ واقع شدن در منطقه صفر مرزی و هجمه های فرهنگی کشورهای بیگانه، نیازمند تاسیس چنین خانه ها و فضاهای فرهنگی هنری است.

وی خانه فرهنگ دیجیتال را ارمغان مهم دولت در کشور دانست و اضافه کرد: در این خانه ها که اجرای آن از مصوبات دور سوم سفر هسئت دولت به استان است، صدها عنوان نرم افزار و محصولات رایانه ای برای نوجوانان و جوانان ارائه خواهد شد.

فرماندار پارس آباد با بیان اینکه این نرم افزارها و بازیها موضوعات فرهنگی، مذهبی، هنری و ادبی خواهند داشت، یادآور شد: استفاده عموم مردم از آخرین نرم افزارهای مجاز رایانه ای تولید شده در کشور، اینترنت پاک و بازیهای کامپیتوری داخل کشور از دیگر خدمات این خانه ها است.

به گفته وی افتتاح خانه های فرهنگ دیجیتال بی شک در ارتقای فرهنگ اجتماعی و فردی این استان به عنوان مهمترین اهداف این طرح، تاثیر مطلوبی خواهد داشت.

کریمی عنوان کرد: ارتقای توانمندیهای مخاطبان در استفاده از فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و فرهنگ سازی استفاده صحیح از اینترنت و پایگاه های اینترنتی از اهداف دیگر راه اندازی این خانه ها است.

