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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

کریمی:

دو باب خانه فرهنگ دیجیتال در پارس آباد راه اندازی می شود

دو باب خانه فرهنگ دیجیتال در پارس آباد راه اندازی می شود

پارس آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پارس آباد از راه اندازی دو باب خانه فرهنگ دیجیتال در این شهرستان مرزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از کانونهای فرهنگی این شهرستان اظهار داشت: پارس آباد به لحاظ واقع شدن در منطقه صفر مرزی و هجمه های فرهنگی کشورهای بیگانه، نیازمند تاسیس چنین خانه ها و فضاهای فرهنگی هنری است.

وی خانه فرهنگ دیجیتال را ارمغان مهم دولت در کشور دانست و اضافه کرد: در این خانه ها که اجرای آن از مصوبات دور سوم سفر هسئت دولت به استان است، صدها عنوان نرم افزار و محصولات رایانه ای برای نوجوانان و جوانان ارائه خواهد شد.

فرماندار پارس آباد با بیان اینکه این نرم افزارها و بازیها موضوعات فرهنگی، مذهبی، هنری و ادبی خواهند داشت، یادآور شد: استفاده عموم مردم از آخرین نرم افزارهای مجاز رایانه ای تولید شده در کشور، اینترنت پاک و بازیهای کامپیتوری داخل کشور از دیگر خدمات این خانه ها است.

به گفته وی افتتاح خانه های فرهنگ دیجیتال بی شک در ارتقای فرهنگ اجتماعی و فردی این استان به عنوان مهمترین اهداف این طرح، تاثیر مطلوبی خواهد داشت.

کریمی عنوان کرد: ارتقای توانمندیهای مخاطبان در استفاده از فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و فرهنگ سازی استفاده صحیح از اینترنت و پایگاه های اینترنتی از اهداف دیگر راه اندازی این خانه ها است.
 

کد مطلب 1486515

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