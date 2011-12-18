20 میلیارد ریال برای بازگشایی معابر منطقه 2 همدان هزینه شد

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از فعالیت های تاثیرگذار شهرداری منطقه دو همدان در دو سال گذشته تملک املاک و بازگشایی معابر اصلی و فرعی بوده است.

مجیدی اظهار داشت: تملک بخشی ازهتل بوعلی و بازگشایی خیابان طالقانی همدان، تملک در محوطه آقاجانی بیک و کوچه برج قربان همدان و تملک بخشی از 18 متری امیر کبیر و ابتدای بلوار شهید جهانیان از جمله این امور بوده است.

مدیر شهرداری منطقه دو همدان به تملک بخشی از خیابان فرهنگ همدان و بازگشایی این معبر اشاره کرد و گفت: 450 متر مربع از این مسیر تملک شده است.

وی افزود: خرید این ملک در سال های گذشته انجام و در روزهای اخیر تخریب ملک مورد نظر انجام و بخشی از خیابان فرهنگ بازگشایی شد.

مجیدی در ادامه به معضل ترافیکی بلوارشهید جهانیان و محوطه آقاجانی بیک همدان اشاره کرد و افزود: چند ملک مسیری ابتدای بلوار شهید جهانیان همدان پس از خریداری تخریب شده است.

وی با بیان اینکه مابقی آن نیز در روزهای آینده انجام خواهد شد، گفت: با بازگشایی این معبر گره ترافیکی این منطقه باز خواهد شد.

مدیر شهرداری منطقه دو با بیان اینکه ملک های مسیری بسیاری در معابر اصلی و همدان وجود دارد، گفت: این معابر باعث به وجود آمدن ترافیک های سنگین می شود که رفع این معضل نیازمند اعتبارات ویژه و کلان است.