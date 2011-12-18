به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، محمود آزاب مشاور شیخ الازهر گفت: این انقلاب در جهت اصلاحات به ما کمک کرد.

مسجدالازهر مصر که در سال 359 تأسیس شد، علمای مسلمان را از سرتاسر جهان اسلام به خود جذب کرد و به یک دانشگاه تبدیل شد. در یک قرن اخیر این دانشگاه به یک دانشگاه مدرن تبدیل شد و موضوعات غیر دینی چون مهندسی و پزشکی را نیز به رشته های خود افزود.

از همین زمان الازهر همچنین تحت کنترل دولت قرار گرفت و روحانیون را برای دفاع از قوانین مستبدانه خود تحت فشار قرار می داد.

الازهر که مدتها تحت تأثیر دولت بود، توجهی به استفاده از امکانات ارتباطی جدیدی نظیر ماهواره نداشت و برخی از افراطیون از این برای به چالش کشیدن جریان اصلی اسلام در مصر استفاده کردند و الازهر از غافله عقب ماند.

ابراهم نجم، مشاور ارشد علی جمعه مفتی الازهر اظهار داشت: ما رویکردهای مناسبی نسبت به چالشهای ابزار مدرن ارتباطی و تکنولوژی ارتباطی نداشته ایم.

در سه دهه دیکتاتوری حسنی مبارک، الازهر به شدت به دولت نزدیک بود و فضا را برای افراط گرایانی که از ماهواره برای ترویج واشاعه افکار و اندیشه های انحرافی استفاده میکردند باز گذاشت.

نجم یادآور شد: بسیاری از این افراط گرایان موفق شدند با امکانات بسیار اندک، اندیشه های انحرافی خود را در معرض افکار بسیاری از مردم قرار دهند.

درحال حاضر هشت شبکه ماهواره ای سلفی ها از سایر کشورهای خاورمیانه در مصر قابل مشاهده است، درحالی که الازهر هیچ ابزار ارتباطی در مقایسه با آنها در اختیار ندارد. به طوری که بسیاری از آنها با بودجه های قابل توجه و تبلیغات وسیع برنامه های بسیاری تولید کرده و آنها را پخش می کنند.

الازهر که برای پرکردن این فضای خالی خود تلاش می کند در آستانه راه اندازی شبکه های ماهواره ای جدید است.

نجم با اشاره به این که این شبکه ها، پروژه دارالافتا، دپارتمان فتوای الازهر و سازمان شورای اسلامی بوده یادآور شد: ما درحال راه اندازی دو شبکه ماهواره ای هستیم و دو شبکه دیگر از اوایل سال میلادی جدید اقدام به پخش برنامه های الازهر خواهد کرد.

نجم گفت: دپارتمان فتوای الازهر همچنین یک پورتال اینترنتی جدیدی را درباره فعالیتهای خود راه اندازی خواهد کرد و 60 هزار روحانی را در سراسر کشور برای ستاد " دیدار با مردم" بسیج می کند.