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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

قهرمانی به مهر اعلام کرد:

دو تبعه کویتی دیشب آزاد شدند/ اتهام جاسوسی صحت نداشت

دو تبعه کویتی دیشب آزاد شدند/ اتهام جاسوسی صحت نداشت

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت با بیان اینکه اتهام دو تبعه کویتی که در ایران مورد بازجویی قرار گرفته بودند ارتکاب عملی مغایر با ویزای دریافتی بوده است گفت: بعد از طی مراحل قانونی این دو نفر دیشب آزاد شدند.

روح الله قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آزادی دو تبعه کویتی تصریح کرد: این دو نفر شب گذشته آزاد شدند.

وی در رابطه با علت بازداشت آنان نیز گفت:این دو مرتکب عمل خلاف قانون شدند به این صورت که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند اما اقدام به انجام فعالیت رسانه ای و خبرنگاری و ضبط مصاحبه تلویزیونی کرده بودند که این خلاف عرف و قوانین است.

سفیر ایران اظهار کرد: این دو نفر اگر قصد فعالیت رسانه ای و خبری داشتند می بایست ویزای رسانه ای دریافت می کردند بنابراین چون فعالیت آنان شبهه ناک بود مورد بازجویی قرار گرفتند و بعد از طی مراحل قضایی و قانونی آزاد شدند.

وی در رابطه با اتهام جاسوسی که به این دو نفر نسبت داده شده نیز گفت: بعد از بازداشت این دو نفر برخی افراد غیر مرتبط مصاحبه داشتند و این موضوع را به اشتباه مطرح کردند هرچند در آن زمان باتوجه به اینکه هنوز تحقیقات انجام نشده بود جزئیات مشخص نبود.

کد مطلب 1486525

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