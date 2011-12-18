دو تبعه کویتی دیشب آزاد شدند/ اتهام جاسوسی صحت نداشت

روح الله قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آزادی دو تبعه کویتی تصریح کرد: این دو نفر شب گذشته آزاد شدند.

وی در رابطه با علت بازداشت آنان نیز گفت:این دو مرتکب عمل خلاف قانون شدند به این صورت که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند اما اقدام به انجام فعالیت رسانه ای و خبرنگاری و ضبط مصاحبه تلویزیونی کرده بودند که این خلاف عرف و قوانین است.

سفیر ایران اظهار کرد: این دو نفر اگر قصد فعالیت رسانه ای و خبری داشتند می بایست ویزای رسانه ای دریافت می کردند بنابراین چون فعالیت آنان شبهه ناک بود مورد بازجویی قرار گرفتند و بعد از طی مراحل قضایی و قانونی آزاد شدند.

وی در رابطه با اتهام جاسوسی که به این دو نفر نسبت داده شده نیز گفت: بعد از بازداشت این دو نفر برخی افراد غیر مرتبط مصاحبه داشتند و این موضوع را به اشتباه مطرح کردند هرچند در آن زمان باتوجه به اینکه هنوز تحقیقات انجام نشده بود جزئیات مشخص نبود.