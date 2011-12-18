مجلس با دو فوریت طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس نهم مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی دو فوریت طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند.
بنا بر این گزارش در صورت تصویب نهایی این طرح 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزوده خواهد شد.
نمایندگان مجلس با استماع مخالفان و موافق با 77 رای موافق، 94 رای مخالف و 22 رای ممتنع از210 نماینده حاضر با این دو فوریت مخالفت کردند. 17 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.
به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی لایحه ای در این خصوص در صحن علنی مجلس مخالفت کردند تا این لایحه به صورت عادی در کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر می رسد هدف طراحان این طرح دوفوریتی که امروز با دو فوریت آن مخالفت شد، جبران اقدامات گذشته نمایندگان در عدم تصویب فوریت لایحه دولت بوده است.
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