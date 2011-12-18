مجلس با دو فوریت طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس نهم مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی دو فوریت طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند.

بنا بر این گزارش در صورت تصویب نهایی این طرح 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزوده خواهد شد.

نمایندگان مجلس با استماع مخالفان و موافق با 77 رای موافق، 94 رای مخالف و 22 رای ممتنع از210 نماینده حاضر با این دو فوریت مخالفت کردند. 17 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی لایحه ای در این خصوص در صحن علنی مجلس مخالفت کردند تا این لایحه به صورت عادی در کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

پس از عدم موافقت نمایندگان با یک فوریت این لایحه چندی پیش در رویدادی عجیب در مجلس، تقاضای در اولویت قرار گرفتن این لایحه که با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود، تنها 80 رای موافق کسب کرد و تصویب نشد.



این لایحه که به صورت عادی در دستور کار مجلس قراردارد با توجه به فرصت کم باقی مانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی لایحه بودجه سال 1390 در این مدت به احتمال زیاد به سرانجام مشخصی نخواهد رسید و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس آینده افزایش نخواهد یافت.



به نظر می رسد هدف طراحان این طرح دوفوریتی که امروز با دو فوریت آن مخالفت شد، جبران اقدامات گذشته نمایندگان در عدم تصویب فوریت لایحه دولت بوده است.