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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

در خراسان رضوی/

ارتقاء سرانه مطالعه زنان خانه دار اولویت پژوهشی نهاد کتابخانه ها است

ارتقاء سرانه مطالعه زنان خانه دار اولویت پژوهشی نهاد کتابخانه ها است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی گفت: بررسی راهکارهای ارتقاء سرانه مطالعه بین زنان خانه دار از اولویت های پژوهشی این نهاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نجمه خدادادی درباره سایر اولویت های پژوهشی سال 91 این معاونت اظهار داشت: بررسی علایق مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی استان بر اساس منطقه جغرافیایی، مذهب و فرهنگ آنان و نیز بومی سازی خرید منابع از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی در زمینه استفاده از فضای مجازی در کشور رتبه نخست را داراست، افزود: راهکارهای استفاده هدفمند و مفید از فضای مجازی در میان دانش آموزان و دانشجویان با هدف ارتقاء سطح آگاهی آنان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی تصریح کرد: در صورت تخصیص بودجه مستقل استان مطابق با اولویت های پژوهشی این اداره کل و نیازهای بومی شهرستان ها، می توان به حمایت بیشتر از طرح های پژوهشی و اجرایی کردن نتایج آنها طی سال های آتی اطمینان خاطر داشت.

خدادادی در مورد گزارش فعالیت های پژوشی انجام شده طی 9 ماه اخیر اظهار داشت: تهیه و تصویب سند نهضت مطالعه مفید در استان، شرکت در جشنواره پژوهشی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و انتخاب یکی از پژوهشگران برتر این جشنواره از میان پژوهشگران استان تنها بخشی از فعالیت های صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تهیه گزارش قشربندی افرادی که اهل مطالعه نیستند، برگزاری دو دوره آموزشی برای روسای ادارات شهرستانی با موضوع تدوین سند راهبردی شهرستان و تقویت بخش اطلاع رسانی و آموزش و پژوهش اداره کل کتابخانه های عمومی استان از دیگر اقداماتی است که در این مدت انجام شده است.

کد مطلب 1486530

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