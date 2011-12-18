ارتقاء سرانه مطالعه زنان خانه دار اولویت پژوهشی نهاد کتابخانه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، نجمه خدادادی درباره سایر اولویت های پژوهشی سال 91 این معاونت اظهار داشت: بررسی علایق مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی استان بر اساس منطقه جغرافیایی، مذهب و فرهنگ آنان و نیز بومی سازی خرید منابع از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی در زمینه استفاده از فضای مجازی در کشور رتبه نخست را داراست، افزود: راهکارهای استفاده هدفمند و مفید از فضای مجازی در میان دانش آموزان و دانشجویان با هدف ارتقاء سطح آگاهی آنان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی تصریح کرد: در صورت تخصیص بودجه مستقل استان مطابق با اولویت های پژوهشی این اداره کل و نیازهای بومی شهرستان ها، می توان به حمایت بیشتر از طرح های پژوهشی و اجرایی کردن نتایج آنها طی سال های آتی اطمینان خاطر داشت.

خدادادی در مورد گزارش فعالیت های پژوشی انجام شده طی 9 ماه اخیر اظهار داشت: تهیه و تصویب سند نهضت مطالعه مفید در استان، شرکت در جشنواره پژوهشی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و انتخاب یکی از پژوهشگران برتر این جشنواره از میان پژوهشگران استان تنها بخشی از فعالیت های صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تهیه گزارش قشربندی افرادی که اهل مطالعه نیستند، برگزاری دو دوره آموزشی برای روسای ادارات شهرستانی با موضوع تدوین سند راهبردی شهرستان و تقویت بخش اطلاع رسانی و آموزش و پژوهش اداره کل کتابخانه های عمومی استان از دیگر اقداماتی است که در این مدت انجام شده است.