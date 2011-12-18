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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

غیورمبرهن:

کلینیک دندانپزشکی در صورت مساعدت خیران در نیشابور راه‌اندازی می شود

کلینیک دندانپزشکی در صورت مساعدت خیران در نیشابور راه‌اندازی می شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: اگر خیران زمین یا ساختمان بدهند بلافاصله کلینیک فوق تخصصی دندا‌نپزشکی را در نیشابور راه‌اندازی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید غیورمبرهن صبح یکشنبه در دیدار با مسئولان دانشکده علوم پزشکی نیشابور اظهارکرد: جهاد دانشگاهی استان مطابق با تفاهم‌نامه خود با معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور به تامین تمامی تجهیزات و دانشکده علوم پزشکی نیشابور به تامین نیرو متعهد است.

وی اظهار داشت: توسعه آزمایشگاه جهاد دانشگاهی نیشابور نیز در دست بررسی است و زمین آن می‌تواند مطابق با تفاهم‌نامه مذکور در محل پردیس جهاد دانشگاهی واقع در پردیس جامع دانشگاهی نیشابور باشد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه طرح مذکور در پردیس جامع ممکن است به درازا بکشد در صورت مساعدت خیران، اهدای زمین یا ساختمان و یا قبول ساخت در زمین مجاور ساختمان 16 مرداد نیشابور، طرح توسعه آزمایشگاه جهاد دانشگاهی این شهرستان را اجرایی می‌کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: با دعوت معاون استاندار و فرماندار نیشابور از خیران در این‌باره و تشکیل جلسه، هرچه زودتر این بند تفاهم‌نامه نیز اجرایی شود.

غیور یادآور شد: در طرح پردیس جهاد دانشگاهی که در پردیس جامع دانشگاهی نیشابور احداث می‌شود، اولویت به فعالیت پژوهشی است و در کنار امور آموزشی چون واحد دانشگاه علم و فرهنگ، آموزش و زبان‌های خارجه، امور فرهنگی و درمانی را پی می‌گیریم.

وی بیان کرد: اجرای این طرح بزرگ، بودجه کلانی را می‌طلبد که با همیاری فرمانداری و مساعدت نمایندگان مجلس و خیران نیک‌اندیش اجرایی می‌شود.

کد مطلب 1486532

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