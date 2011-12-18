به گزارش خبرنگار مهر، مجید غیورمبرهن صبح یکشنبه در دیدار با مسئولان دانشکده علوم پزشکی نیشابور اظهارکرد: جهاد دانشگاهی استان مطابق با تفاهم‌نامه خود با معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور به تامین تمامی تجهیزات و دانشکده علوم پزشکی نیشابور به تامین نیرو متعهد است.

وی اظهار داشت: توسعه آزمایشگاه جهاد دانشگاهی نیشابور نیز در دست بررسی است و زمین آن می‌تواند مطابق با تفاهم‌نامه مذکور در محل پردیس جهاد دانشگاهی واقع در پردیس جامع دانشگاهی نیشابور باشد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه طرح مذکور در پردیس جامع ممکن است به درازا بکشد در صورت مساعدت خیران، اهدای زمین یا ساختمان و یا قبول ساخت در زمین مجاور ساختمان 16 مرداد نیشابور، طرح توسعه آزمایشگاه جهاد دانشگاهی این شهرستان را اجرایی می‌کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: با دعوت معاون استاندار و فرماندار نیشابور از خیران در این‌باره و تشکیل جلسه، هرچه زودتر این بند تفاهم‌نامه نیز اجرایی شود.

غیور یادآور شد: در طرح پردیس جهاد دانشگاهی که در پردیس جامع دانشگاهی نیشابور احداث می‌شود، اولویت به فعالیت پژوهشی است و در کنار امور آموزشی چون واحد دانشگاه علم و فرهنگ، آموزش و زبان‌های خارجه، امور فرهنگی و درمانی را پی می‌گیریم.

وی بیان کرد: اجرای این طرح بزرگ، بودجه کلانی را می‌طلبد که با همیاری فرمانداری و مساعدت نمایندگان مجلس و خیران نیک‌اندیش اجرایی می‌شود.