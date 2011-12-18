ایجاد پایتخت اداری نیاز به تصمیم گیری ملی دارد

سید فاضل موسوی درگفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر مطرح شدن انتقال پایتخت اداری به یکی از شهرهای حاشیه ای تهران گفت: این طرح دو هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 مطرح شد اما به دلیل آن که نیاز به کار کارشناسی بیشتری داشت در حال بررسی در کمیسیون است که اصلا مطرح کردن چنین موضوعی به صلاح هست یا خیر؟

وی ادامه داد: برای مطرح شدن جزئیات این طرح نیاز به بررسی و کار کارشناسی بیشتر است و باید تمامی جزئیات طرح بررسی شود.

موسوی با اشاره به رد این طرح توسط برخی مسئولان استانداری تهران گفت: ایجاد پایتخت اداری یک تصمیم گیری ملی است و سران سه قوه برای آن باید تصمیم گیری کنند و استانداری نمی توان این طرح را رد یا تایید کند.

وی اضافه کرد: انتقال پایتخت اداری به یکی از شهرستان های همجوار تهران از سوی دولت مطرح شده است اما به نظر می رسد این موضوع در این شرایط تنها برای خالی نبودن عریضه مطرح شده باشد زیر کار کارشناسی در آن دیده نشده بود.

