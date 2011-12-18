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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

در گرگان/

نمایشگاه نانو دانش آموزان گلستان گشایش یافت

نمایشگاه نانو دانش آموزان گلستان گشایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نانو ویژه دانش آموزان دوره متوسطه و پایه سوم راهنمایی گلستان در گرگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای آشنایی دانش آموزان با علم نانو از دیروز در محل کانون فرهنگی تربیتی طه شروع به کار کرد و به مدت سه روز دایر است.

محمدرضا ندافی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان صبح یکشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: یکی از معیارهای برتری کشورها در دنیا، داشتن علم نانو است.

وی اظهار داشت: ایران از سال81 ستاد نانو را زیر نظر ریاست جمهوری با هدف توسعه و ترویج این علم تشکیل داد و امروز به برکت تلاش و کوشش دانشجویان و دانش آموزان از رتبه 51 در دنیا به رتبه 14 جهانی در عرصه علمی نانو دست یافته است.

وی افزود: در حوزه معاونت متوسطه در تلاشیم  زمینه ها و امکانات لازم را برای آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با این فن آوری فراهم آوریم و علاوه بر آن زمینه ساز شرکت دانش آموزان در المپیاد های نانو باشیم.

ندافی اظهار داشت: در سال گذشته دانش آموز " سروش نردینی" توانست در المپیاد نانو کشوری رتبه دوم را به خود اختصاص دهد و این نشانگر این است که استعدادهای بالقوه ی بسیاری در استان وجود دارد که با برنامه ریزی و تهیه امکانات لازم ارتقای آگاهی لازم در خصوص فن آوری نانو را فراهم سازیم.

کد مطلب 1486534

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