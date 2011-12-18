به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که به عکس‌هایی در زمینه پیشرفت های تکنولوژیکی و نیز پیشرفت‌های علمی ایران اسلامی در 33 سال اخیر و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

قرار بر این است که این نمایشگاه که دبیری آن برعهده علیرضا کریمی صارمی است به بیش از 50 کشور سفر نماید و در کشورهای مختلف به معرض دید عموم قرار بگیرد.

همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی در ایران و ۱۰ کشور خارجی، نمایشگاه عکس "جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت و اقتدار" نیز در ۵۰ کشور جهان به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

عکاسان ایرانی پیشرفت‌های کشور ایران را در زمینه‌های مختلف به تصویر کشیده‌اند که در قالب این نمایشگاه عکس به جهانیان نشان داده خواهد شد.