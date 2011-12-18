به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه این جشنواره که از ابتدای آذر ماه سال جاری در موسسه فرهنگی هنری صبا و موزه هنرهای معاصر فلسطین گشایش یافته بود، عصر امروز برگزار می شود.

در دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت که در هشت بخش مختلف شامل طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، کاریکاتور، طراحی پوستر، هنرهای مفهومی و جدید و انیمیشن برگزار شد، آثاری بسیاری از هنرمندان ایرانی و بین المللی به نمایش درآمد. همچنین این جشنواره با استقبال خوب هنرمندان، مدیران فرهنگی و هنری، اساتید دانشگاهی، دانشجویان، سفرا و کاردان های فرهنگی کشورهای مختلف مواجه شد.

لازم به ذکر است که نمایش آثار این جشنواره تا روز پنجشنبه این هفته در موسسه فرهنگی هنری صبا و موزه هنرهای معاصر فلسطین ادامه دارد.