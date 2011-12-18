اولین دوره مسابقات روبات آتش نشان در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر فنی این مسابقات اظهارکرد: در مسیر مسابقات المان هایی مانند تونل، حوضچه آب و دست انداز هایی با طول حداکثر سه سانتیمتر و ارتفاع 15 میلیمتر تعبیه شده است.

جواد صادق نژاد اظهار داشت: آتش در انتهای مسیر مسابقه و در یک محیط حداکثر به شعاع 50 سانتیمتری قرار دارد و هدف این است که روبات بتواند در مسیرهای مشکل و صعب العبور که هیچگونه مسیر راهنمایی در آن قرار ندارد حرکت کرده، آتش را پیدا و خاموش کند.

وی در توضیح مشخصات روبات ها افزود: روبات باید دارای باطری بوده و استفاده از منبع خارجی مجاز نیست؛ همچنین تمامی روبات ها باید دارای سیستم خاموش کننده آتش باشند، در غیر این صورت نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

صادق نژاد افزود: روبات ها مجاز هستند از هر روش و وسیله ای برای خاموش کردن آتش استفاده کنند به شرطی که به زمین و یا خود ظرف آتش آسیب نرسانند.

وی یادآور شد: این مسابقات با همکاری گروه مشاوان جوان شهرداری مشهد و سازمان آتش نشانی به مدت سه روز در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.