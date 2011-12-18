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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

اولین دوره مسابقات روبات آتش نشان در مشهد برگزار می شود

اولین دوره مسابقات روبات آتش نشان در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: اولین دوره مسابقات ربات های آتش نشان در سطح دانشگاه های برتر خراسان رضوی سوم دی ماه در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر فنی این مسابقات اظهارکرد: در مسیر مسابقات المان هایی مانند تونل، حوضچه آب و دست انداز هایی با طول حداکثر سه سانتیمتر و ارتفاع 15 میلیمتر تعبیه شده است.

جواد صادق نژاد اظهار داشت: آتش در انتهای مسیر مسابقه و در یک محیط حداکثر به شعاع 50 سانتیمتری قرار دارد و هدف این است که روبات بتواند در مسیرهای مشکل و صعب العبور که هیچگونه مسیر راهنمایی در آن قرار ندارد حرکت کرده، آتش را پیدا و خاموش کند.

وی در توضیح مشخصات روبات ها افزود: روبات باید دارای باطری بوده و استفاده از منبع خارجی مجاز نیست؛ همچنین تمامی روبات ها باید دارای سیستم خاموش کننده آتش باشند، در غیر این صورت نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

صادق نژاد افزود: روبات ها مجاز هستند از هر روش و وسیله ای برای خاموش کردن آتش استفاده کنند به شرطی که به زمین و یا خود ظرف آتش آسیب نرسانند.

وی یادآور شد: این مسابقات با همکاری گروه مشاوان جوان شهرداری مشهد و سازمان آتش نشانی به مدت سه روز در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 1486543

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