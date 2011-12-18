تحولات هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش چهارمین جشنواره تجسمی فجر به بررسی تحولات هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی می پردازد.

این همایش در محورهای بررسی تحولات و دستاوردهای هنرهای تجسمی ایران پس از انقلاب اسلامی، پژوهش های تطبیقی میان هنرهای تجسمی امروز ایران و تحولات جهانی هنر، نظریه پردازی در اصول و مبانی اندیشه هنر دینی در حوزه هنرهای تجسمی ، گرایشات معنوی هنر درجهان معاصر با تاکید بر هنر های تجسمی ، بررسی زمینه های احیای ارزش های والای هنر ایرانی و اسلامی در هنر معاصر ایران ، شناسایی منابع و مکتوب غنی هنر ایران و معرفی آنها ، نقد و بررسی وضعیت آ‌موزش هنرهای تجسمی قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقد و بررسی تحولات هنرهای تجسمی معاصر ایران با تاکید بر هنر دوره انقلاب اسلامی برگزار می شود.

پژوهشگران و علاقه مندان برای شرکت در همایش می بایست مقالات خود را به زبان فارسی و انگلیسی تا 29 دی ماه از طریق سایت چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر www.irafestival.irارائه کنند.

محمد خزایی؛ دبیر همایش های چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر درباره موضوعات و محورهای همایش گفت: قرن بیستم عصر ظهور جنبش ها و مکاتب مدرنیستی در هنر غرب است، مکاتبی که تلاش می کردند با گریز از سنت های هنری گذشته بر پایه فلسفه های نوین آثار هنری متناسب باشرایط موجود پدید آورند.

در ایران نیز بعداز دهه 20 مدرن گرایی روحیه غالب حرکت های فرهنگی بود و مورد حمایت نهادها نیز قرارداشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از هنرمندان بر اساس عناصر هنر ایرانی و فضای معنوی فرهنگ اسلامی جریان هنر انقلاب ‌اسلامی را شکل دادند.

خزایی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاهی که هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی دارد، ضروری است که جنبه های تحولات هنر انقلاب اسلامی تا امروز مورد بررسی قرار گیرد.

چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته های نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، پوستر، نگارگری، سفال و سرامیک، مجسمه سازی، تصویر سازی، کاریکاتور و فیلم های تجسمی 10 بهمن تا 14 اسفندماه برگزار می شود.