به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز غریب‌پور از آغاز اجراهای اپرای عروسکی "حافظ" از نیمه دوم بهمن در تالار فردوسی خبر داد.

غریب پور با اشاره به ساخت عروسک‌ها، دوخت لباس‌ها و نیز ساخت صحنه های مختلف این اپرا که در حال انجام است، گفت: تمامی این امور به موازات هم در حال انجام است و اگر همه موارد با توجه به زمان بندی های صورت گرفته، به طور منظم و بر اساس انتظارم سپری شوند، از 15 بهمن اجرای نمایش را آغاز می‌کنیم.

وی در خصوص بخش سمفونیک این اپرا که قرار بود توسط ارکستر سمفونیک اتریش اجرا و ضبط شود توضیح داد: ما بنا به دلایلی نتوانستیم برای ضبط این بخش به اتریش سفر کنیم و در نهایت توسط ارکستر فیلارمونیک روسی بلغارستان قطعات سمفونیک این نمایش را ضبط کردیم که بخش کوتاهی از آن باقی مانده که تا پایان دی انجام می شود.

وی ارکستر فیلارمونیک روسی بلغارستان را ارکستری با قابلیت‌های مطلوب توصیف کرد و با اشاره به برگزاری کنکور آواز با حضور 90 خواننده خاطر نشان کرد: ما با برگزاری این کنکور سعی داشتیم خواننده های مستعد و ناشناخته اپرای ایرانی را برای ضبط اپرای دیگر شخصیت های نمایش و نیز مخالف خوانان پیدا کنیم که موفق بودیم؛ چرا که ایده آل من این بود که تمام خواننده های این نمایش متاثر از موسیقی و نمایش ایرانی باشد و با این کارها توانستیم به اپرای ایرانی نزدیک شویم.

وی با بیان این مطلب که در اپرای "حافظ" اپرای غربی جایی ندارد یادآور شد: در این نمایش اشترم خوانی و رجز خوانی جایگزین اپرای غربی شده است و ما یک گام بر اپرای ایرانی نزدیک تر شویم.

اپرای عروسکی "حافظ" پنجمین اپرای عروسکی ساخته بهروز غریب پور پس از اپراهایی چون"مکبث"، "عاشورا"، "مولوی" و"رستم و سهراب" است که این بار با صدای علیرضا قربانی و از نیمه دوم بهمن در تالار فردوسی روی صحنه می رود.

"کمی بالاتر" ویژه عکاسان روی صحنه رفت

نمایش "کمی بالاتر"، نوشته محمد چرم‌شیر و کارگردانی آروند دشت‌آرای جمعه 24 آذر ماه ساعت 20:15 در تالار حافظ ویژه عکاسان روی صحنه رفت.

این نمایش با استقبال انجمن عکاسان ایران و عکاسان خبری اجرا شد. نزدیک به 400 عکاس روز جمعه به تماشای آخرین اثر گروه نمایشی ویرگول نشستند. نمایش "کمی بالاتر" که هفته پیش، پس از بازبینی مجدد، مجوز اجرای خود را از سوی مرکز هنرهای نمایشی دریافت کرد، ازیک‌شنبه 27 آذر به شکل رسمی اجراهای خود را در تالار حافظ ساعت 20:15 آغازمی‌کند.

بازیگران این نمایش به ترتیب الفبا عبارتند از: خسرو احمدی، بیژن افشار، هانیه توسلی، رویا تیموریان، سینا رازانی، امیرحسین رستمی، حبیب رضایی، طناز طباطبایی، جواد نمکی و رضا یزدانی.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: من دلم می‌خواد توی چشم‌ها نگاه کنم. دست‌ها رو ببینم. وقتی یه نفر می‌شینه تماشاش کنم، وقتی بلند می‌شه، نگاش کنم. ورانداز کنم آدم‌ها رو وقتی راه می‌رن. ببینمشون وقتی می‌دوئن، وقتی حرف می‌زنن. من می‌خوام بشینم روبروی یه نفر بهش بگم دوستت دارم، یا بهش بگم ازت بدم می‌آد. من دوست دارم آدم ها نگاه کنم و اونهام منو نگاه کنن.

سایر عوامل گروه نمایش"کمی بالاتر"عبارتند از: دراماتورژ: فرهاد مهندس‌پور، تهیه‌کننده: آرمان جعفری، دستیار تهیه‌کننده: ساسان خادم، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: لیلا مدن‌پور، دستیار دوم کارگردان: حمید خرم‌طوسی، آهنگساز: کریستف رضاعی، طراح لباس: نرمین نظمی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مدیر تولید: حسن جودکی، مدیر تبلیغات: فریبا ورکیانی، عکاس: رضا موسوی، مدیر اطلاع‌رسانی و مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی.



هر کس می‌تواند هم ایسمن باشد و هم آنتیگون



داوود رشیدی، شیرین بزرگمهر، زهره بهروز نیا، اصغر دشتی، سید رضا حسینی و ناصر فروغ 24 و 25 آذر به تماشای نمایش" این منم ایسمن" نشستند.

داوود رشیدی در رابطه با این نمایش گفت: تماشاگر با این نمایش ارتباط بر قرار می‌کند که این خیلی مهم است چرا که با توجه به تئاتر امروز که رویکرد کارگردانان جوان بر این است که کار های متفاوتی انجام بدهند در حالیکه بسیار فیلسوفانه و پیچیده باشد طوری که خودشان هم از پس کارخود بر نمی آیند.در حالیکه تماشاگر برای به فکر فرو رفتن به تماشای تئاتر نمی‌آید بلکه برای این می‌آید تا وقت خودش را به خوبی بگذراند و دیگر اینکه بعد از دیدن نمایش شاهد یک تحول دردرون خود باشد. این نمایش همچین چیزی داشت.

وی افزود: اول نمایش تماشاگر کمی جا می خورد چرا که تعجب می‌کند چرا ایسمن باید کاری را غیر از داستان انجام دهد و همین امر گره ای در ذهن تماشاگر ایجاد می کند تا دقیق تر به داستان تمرکز کند وآن را از زاویه دیگری ببیند.این امر در داستان نمایش نشان می‌دهد که هر کس می توانند هم ایسمن باشد و هم آنتیگون.

داوود رشیدی در پایان گفت عده ای از دوستان به من می گویند که دیگرهنرمندانی همچون هنرمندان بزرگ نسل شما تکرار نمی شوند ولی به اعتقاد من درهر نسلی هنرمندان برجسته حضور خواهند داشت که تصورمن بر این است که کارگردان این نمایش یکی از آنان خواهد بود.

اجرا این دو روز به یاد استاد "احمد آقالو"، "مهدی فتحی" و"خسرو شکیبای" آغاز شد.

نمایش "مسافر اتاق شماره 37"مهمان خانه آو می‌شود

به دلیل تعمیرات خانه کوچک نمایش دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز"مسافر اتاق شماره 37" در خانه تئاتر آو اجرا می‌شود."مسافر اتاق شماره 37" کاری از گروه تئاتر"فطرس" به کارگردانی هومن بنائی از 30 آذر در سالن خانه تئاتر آو روی صحنه می‌رود.

داستان این اثر نمایشی، ساعات پایانی زندگی صادق هدایت را نشان می دهد. هدایت روزهای پایانی عمر خود در اتاق کوچک یک مسافر خانه واقع در پاریس سپری می کند. این نمایش نوشته هومن بنائی است و در آن بازیگرانی چون کاوه مرحمتی، محسن رحیمی، مجید دیندار، کهبد تاراج، مرضیه فیلی، فهیمه معین و زهرا خضرائی به ایفای نقش می پردازند.

اجرای عمومی تئاتر خیابانی در سه استان دیگر آغاز شد



اجرای عمومی تئاترهای خیابانی دراستانهای خوزستان، آذربایجان شرقی و ایلام آغاز شد. اجرای عمومی نمایش‌های خیابانی "به عشق حسین، شمر شدم "، "چرا جوا ب نمی دی؟" به نویسند گی و کارگردانی عادل کروشا وی از استا ن خوزستان

شهرستان خرمشهر و نما یش‌های خیابانی "فرنجیز نامه" به نویسندگی و کارگردانی محمد حسین داوودی،"دوئل "به نویسندگی حسین داوودی و کارگردانی سیما حیدر زاده ، "یکی بود یکی نبود یه مردی بود"به نویسندگی وکارگردانی علیرضا قاسمی.

"روز خیابان دانشجو" به نویسندگی "حسین داوودی و کارگردانی فاطمه منیری از استان آذربایجان شرقی شهرستا ن بناب ونمایش خیابانی "جیره بندی عشق در قرن 21 " به نویسندگی و کارگردانی حیدر رضایی از استان ایلام شهرستان دهلران آغاز شد.

از آغاز سال 1390 تا ابتدای آذر ماه سال جاری 296 نمایش خیابانی با بیش از دو هزارو 225 اجرای عمومی در استانهای تهران، البرز ، کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجان شرقی ، کردستان، گیلان، واستان فارس برگزار شده است.

