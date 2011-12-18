به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز غریبپور از آغاز اجراهای اپرای عروسکی "حافظ" از نیمه دوم بهمن در تالار فردوسی خبر داد.
"کمی بالاتر" ویژه عکاسان روی صحنه رفت
نمایش "کمی بالاتر"، نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی آروند دشتآرای جمعه 24 آذر ماه ساعت 20:15 در تالار حافظ ویژه عکاسان روی صحنه رفت.
این نمایش با استقبال انجمن عکاسان ایران و عکاسان خبری اجرا شد. نزدیک به 400 عکاس روز جمعه به تماشای آخرین اثر گروه نمایشی ویرگول نشستند. نمایش "کمی بالاتر" که هفته پیش، پس از بازبینی مجدد، مجوز اجرای خود را از سوی مرکز هنرهای نمایشی دریافت کرد، ازیکشنبه 27 آذر به شکل رسمی اجراهای خود را در تالار حافظ ساعت 20:15 آغازمیکند.
بازیگران این نمایش به ترتیب الفبا عبارتند از: خسرو احمدی، بیژن افشار، هانیه توسلی، رویا تیموریان، سینا رازانی، امیرحسین رستمی، حبیب رضایی، طناز طباطبایی، جواد نمکی و رضا یزدانی.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: من دلم میخواد توی چشمها نگاه کنم. دستها رو ببینم. وقتی یه نفر میشینه تماشاش کنم، وقتی بلند میشه، نگاش کنم. ورانداز کنم آدمها رو وقتی راه میرن. ببینمشون وقتی میدوئن، وقتی حرف میزنن. من میخوام بشینم روبروی یه نفر بهش بگم دوستت دارم، یا بهش بگم ازت بدم میآد. من دوست دارم آدم ها نگاه کنم و اونهام منو نگاه کنن.
سایر عوامل گروه نمایش"کمی بالاتر"عبارتند از: دراماتورژ: فرهاد مهندسپور، تهیهکننده: آرمان جعفری، دستیار تهیهکننده: ساسان خادم، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: لیلا مدنپور، دستیار دوم کارگردان: حمید خرمطوسی، آهنگساز: کریستف رضاعی، طراح لباس: نرمین نظمی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مدیر تولید: حسن جودکی، مدیر تبلیغات: فریبا ورکیانی، عکاس: رضا موسوی، مدیر اطلاعرسانی و مشاور رسانهای: آرامه اعتمادی.
هر کس میتواند هم ایسمن باشد و هم آنتیگون
داوود رشیدی، شیرین بزرگمهر، زهره بهروز نیا، اصغر دشتی، سید رضا حسینی و ناصر فروغ 24 و 25 آذر به تماشای نمایش" این منم ایسمن" نشستند.
داوود رشیدی در رابطه با این نمایش گفت: تماشاگر با این نمایش ارتباط بر قرار میکند که این خیلی مهم است چرا که با توجه به تئاتر امروز که رویکرد کارگردانان جوان بر این است که کار های متفاوتی انجام بدهند در حالیکه بسیار فیلسوفانه و پیچیده باشد طوری که خودشان هم از پس کارخود بر نمی آیند.در حالیکه تماشاگر برای به فکر فرو رفتن به تماشای تئاتر نمیآید بلکه برای این میآید تا وقت خودش را به خوبی بگذراند و دیگر اینکه بعد از دیدن نمایش شاهد یک تحول دردرون خود باشد. این نمایش همچین چیزی داشت.
وی افزود: اول نمایش تماشاگر کمی جا می خورد چرا که تعجب میکند چرا ایسمن باید کاری را غیر از داستان انجام دهد و همین امر گره ای در ذهن تماشاگر ایجاد می کند تا دقیق تر به داستان تمرکز کند وآن را از زاویه دیگری ببیند.این امر در داستان نمایش نشان میدهد که هر کس می توانند هم ایسمن باشد و هم آنتیگون.
داوود رشیدی در پایان گفت عده ای از دوستان به من می گویند که دیگرهنرمندانی همچون هنرمندان بزرگ نسل شما تکرار نمی شوند ولی به اعتقاد من درهر نسلی هنرمندان برجسته حضور خواهند داشت که تصورمن بر این است که کارگردان این نمایش یکی از آنان خواهد بود.
اجرا این دو روز به یاد استاد "احمد آقالو"، "مهدی فتحی" و"خسرو شکیبای" آغاز شد.
شهرستان خرمشهر و نما یشهای خیابانی "فرنجیز نامه" به نویسندگی و کارگردانی محمد حسین داوودی،"دوئل "به نویسندگی حسین داوودی و کارگردانی سیما حیدر زاده ، "یکی بود یکی نبود یه مردی بود"به نویسندگی وکارگردانی علیرضا قاسمی.
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