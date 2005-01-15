حمل مسافر از خرمشهر به عربستان از طريق دريا// رقم صادرات از خرمشهر به 8هزار ميليارد ريال نزديك شد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به خرمشهر، اسدالله احمدي ونهري، مديركل گمرك خرمشهر در ابتدا با بيان اين كه اين گمرك مقام سوم در زمينه صادرات و واردات كالا را در كشورداراست، اظهار كرد: حجم صادرات در سال جاري 523 هزار و 181 تن و به ارزش 7 هزارميليارد و 636 ميليون ريال بوده است.

وي عمده كالاهاي صادراتي از بندر خرمشهررا آهن آلات، لوزام صنعتي ، مكانيكي و برقي، ميوه و مركبات، مواد خوراكي ، مصالح ساختماني و سيمان، گچ و موزاييك اعلام كرد و درباره واردات از اين بندر بيان كرد: ميزان واردات به اين بندر درهمين مدت 385 هزار و 411 تن و به ارزش يك ميليارد و 424 ميليون ريال بوده است.

به گفته اسلامي ونهري ، شكر، برنج، اجزا و قطعات ماشين آلات راهسازي، ماشين آلات صنعتي و مكانيكي، قطعات كامپيوتر، روغن خوراكي، لاستيك، پارچه ، وسايل نقليه، لوازم صنعتي برقي، لوزام يدكي انواع خودرو از عمده كالاهاي وارداتي از بندر خرمشهر بوده اند.

مديرگمرك خرمشهر، در ادامه تصريح كرد: همچنين اين گمرك در زمينه ترانزيت داخلي و خارجي، ورود موقت، عبور و مرور مسافر و كالا فعاليت دارد.

وي ادامه داد: يكي از امتيازات گمرك خرمشهر ارتباط با تمام شهرهاي كشور از طريق زميني، ريلي، دريايي و هوايي است و معافيت گمركي براي تمام كالاها به غير از پارچه و لوازم خانگي را دارا است.

اسلامي ونهري، با بيان اينكه بندر اين گمرك توانايي پهلوگيري كشتي هاي حامل كالا تا 20 هزار تن را دارد، اظهاركرد: درصورت لايروبي رودخانه اروند، گمرك خرمشهر توانايي پهلوگيري كشتي ها با حجم‌‏هاي بزرگ را خواهد داشت.

به گفته وي، هم اكنون عمق آب اروند روند 8 متر است و براي لايروبي اين بندر هيچ اقدامي صورت نگرفته است، زيرا طبق قرارداد، لايروبي اين رودخانه بين ايران -عراق به صورت مشترك بايد انجام شود كه در شرايط فعلي به دليل عدم ثبات اين كشور در منطقه اين امر امكان پذير نيست.

مديركل گمرك خرمشهر، در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به مكانيزه شدن فعاليت هاي گمرك خرمشهرگفت: در حال حاضر 80 درصد فعاليت هاي گمرك به صورت مكانيزه انجام مي شوند.

وي ادامه داد: همچنين قرار است از هفته آينده براي كاهش تشريفات گمركي برنامه" ارزيابي صادرات از محل" اجرا شود.

احمدي ونهري همچنين ارزش ترانزيت داخلي و خارجي در نه ماهه گذشته از سال جاري را به ترتيب بالغ بر 16 ميليون و 811 هزار ريال و 82 ميليون و 449 هزار ريال عنوان كرد و افزود: اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب با 42 و 31 درصد كاهش روبه ‌‏رو شده است.

وي، تعداد پرونده‌‏هاي مربوط به قاچاق كالا در سال جاري را77 فقره عنوان و تصريح كرد: از اين تعداد20 فقره داراي ارزشي بيش از 10 ميليون ريال بودند.

احمدي ونهري در پاسخ به پرسش مهردرباره ميزان صادرات سيمان ايران به عراق و كويت در 9 ماهه ابتداي سال جاري بيان كرد: در اين مدت بالغ بر177 ميليون و680 هزار و 847 كيلو معادل 7 ميليون و 666 هزار و 463 دلار صادرات سيمان داشتيم.

وي در ادامه از راه اندازي پايانه دريايي حمل مسافر از خرمشهر به عربستان از سال آينده خبر داد وگفت: هم اكنون بهره برداري از سايت مسافري خرمشهر آغاز شده و هر هفته 4 سفر دريايي براي انتقال مسافران به كويت انجام مي شود.

وي واردات بازارچه مرزي خرمشهر در نه ماهه گذشت از سال جاري را 10 هزار و 969 تن وزن و به ارزش بالغ بر15 ميليون و 617 هزار و 174 دلار ذكر كرد و افزود: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 161 درصد رشد نشان مي دهد.

وي بيان كرد: صادرات بازارچه مرزي خرمشهر را نيز در همين مدت يك هزار و 170 تن معادل 240 هزار و 700 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 62 درصد رشد داشته است.

وي درباره اين كه آيا هم اكنون ايراني ها مي توانند از مرز شلمچه به عراق سفر كنند، گفت: به دلايل شرايط كنوني عراق و عدم ثبات اين كشور، تردد مسافران ايراني از گمركات شلمچه ممونع است. ولي روزانه حدود 40 مسافر عراقي به قصد زيارت مشهد مقدس از طريق مرز شلمچه وارد ايران مي شوند.

وي همچنين خبر داد: خط ترانزيت شلمچه به عراق تا هفته آينده راه اندازي مي شود و اولين محموله آن گندم است كه اخيرا در بندر خرمشهر پهلو گرفته است.