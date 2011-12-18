هنرمندان برتر نمایشگاه هنرهای تجسمی شمیرانات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در اختتامیه این نمایشگاه که شامگاه شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد، آثار علی بنان، فریدون نظری و سپیده علی زاده در بخش آزاد نقاشی و آثار مهسا خان احمدی و سیده فاطمه خلیلی به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

در بخش حجاب و عفاف، پروین خلیلی و محمد پازوکی و در بخش عکس عاشورایی، حسین ساکی، رضا میزانی و حامد عطری به عنوان هنرمندان برتر انتخاب شد.

در این نمایشگاه که به مدت شش روز در سالن گالری فرهنگسرای نیاوران برپا بود، هنرمندان آثار خود را در سه بخش آثار حجمی، عکس و نقاشی، حجاب و عفاف ارائه کردند.