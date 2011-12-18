سکولاریسم نمی تواند تضمین کننده حقوق پیروان ادیان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر محمد حسین مظفری مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در میزگرد تخصصی جوامع دینی و چالشهای تخصصی که صبح امروز یکشنبه 27 آذر ماه در محل موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد با ابراز امیدواری برای ایجاد صلح و زمینه دوستی میان انسانها به منظور رفع خصومت گفت: در دوره مدرن بسیاری از متفکران به این اندیشه افتادند که اگر بخواهند دنیایی آکنده از صلح داشته باشند بهتر آن است که نظامهای سکولار برپا سازند، اولین بار ماکیاولی بود که این اندیشه را مطرح کرد که دکترین مسیحیت منشأ و سرچشمه خشونت است.

وی افزود: ابراساس این اندیشه، اگر بخواهیم در اروپا جنگهای مختلف را به پایان ببریم و صلح را در اروپا برقرار سازیم بهتر آن است که مسیحیت را از عرصه عمومی به عرصه خصوصی محدود کنیم، براساس این اندیشه و فلسفه سیاسی سکولاریسم مطرح شد به این معنا که اگر دولتی سکولار باشد ( در مفهوم ساختاری آن) و اگر در امر دین بی طرف باشد ما به شکل بهتری می توانیم حقوق و آزادی های پیروان ادیان را تضمین کنیم و مومنان و ملحدان هر دو در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز خواهند داشت. در عرصه روابط بین الملل اندیشه ماکیاولی نتیجه بخش نبود.

حجت الاسلام مظفری یادآور شد: طی قرن بیستم شاهد دو جنگ جهانی بودیم که در اروپا آغاز و به سراسر دنیا کشیده شد. در عرصه داخلی هم مشکلی حل نشد، تصور این که ما می توانیم مرز مشخصی بین عرصه عمومی و حریم خصوصی ترسیم کنیم، دیگر کارایی خود را از دست داده است. دیواری که این دو عرصه را از هم جدا می کرد مشخص و ممیز و جدا کننده این عرصه نیست.

وی اضافه کرد: تصویر امر عمومی و خصوصی مشکلاتی را طی چند دهه گذشته مطرح کرده است لذا بسیاری در صدد بر آمده اند که مفهوم سکولاریسم را بازسازی کند تا با چالشهای د وره جدید رو به رو شود. در بحث نظامهای سکولار با تفسیر واحدی مواجه نیستیم. از سکولاریسم در حد افراطی آن لائیسیته (laïcité) تا سکولاریسم در مفهوم مثبت آن ( به معنای بی طرفی مثبت، حمایت برابر دولت از همه ادیان) ما مشاهده می کنیم که جوامع دینی و مومنان با مشکلاتی مواجه هستند.

رئیس مرکز گفتگوی ادیان گفت: اکنون این سوال مطرح می شود که در جوامع دینی چگونه حقوق افراد و اقلیتهای دینی تضمین می شود. با این دو پرسش زمینه برای مباحثه بیشتر فراهم شود.

این میزگرد تخصصی نخستین نشست مرکز گفتگوی ادیان با کنفرانس کره ای دین برای صلح بود که امروز کشنبه 27 آذر ماه با محوریت تعریف و فهم مشترک از چیستی جامعه دینی و سکولاریسم در دنیای معاصر در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر شهرام پازوکی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و دکتر عبدالمجید میردامادی از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند.