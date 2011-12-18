به گزارش خبرنگار مهر علیرضا پرستار امروز در چهارمین جلسه شورای حکام مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی که با حضور کشورهای الجزایر، عراق، ترکمنستان، سوریه، ژاپن، ترکیه، آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران برگزار شد گفت: بیش از 9 درصد آب مورد نیاز در بخش کشاورزی از طریق قنات تامین می شود.

مدیر کل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: 36 هزار رشته قنات در ایران وجود دارد و 60 درصد قنوات 35 کشور جهان برای ایران است.

پرستار با اشاره به اجرای طرح ملی احیا، مرمت و لایروبی قنوات از 13 سال پیش افزود: در مراحل جدید هم حدود 130 میلیون دلار در این زمینه هزینه شده که 24 رشته قنات را شامل می شود.

وی از اختصاص حدود 70 میلیون دلار از منابع ملی برای حفظ و مرمت قنوات در سال جاری خبر داد و با بیان اینکه این میزان منابع برای نگهداری 2 هزار رشته قنات جهت بازسازی در نظر گرفته شده است، گفت: از ابتدای اجرای طرح ملی قنوات که با مشارکت دولت و مجلس بود حدود 25 هزار رشته قنات به طول 24 کیلومتر بازسازی شده است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: تهیه فهرست قنوات، تشکیل کمیته تخصصی در این زمینه و تدوین شناسنامه قنوات کشور و همچنین مطالعه تعیین حریم قنوات و ایجاد طرح های مشترک با وزارت نیرو از برنامه های در دست اجرا است .

پرستار خاطر نشان کرد: همچنین با سازمان صنایع دستی تفاهم نامه ای برای مطالعه و پژوهش در رابطه با استفاده از تکنیک های جدید در مرمت قنات و تشکیل اتحادیه های صنفی مقنی گری قنات و بازسازی قنوات امضا شده است.

وی همچنین از مستندسازی نظام بهره برداری از قنوات و ثبت همکاری ملی و بین المللی در قنوات مهم کشور را از برنامه های پیش بینی شده در این بخش اعلام کرد.