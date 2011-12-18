عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح سوال از رئیس جمهور که بیش از 74 امضا دارد قرار است به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود، اما پیش از ارائه طرح به هیئت رئیسه مجلس امضا کنندگان طرح عصر امروز نشستی برای تصمیم گیری در این باره خواهند داشت.

حیدر پور یادآور شد: برگزاری این جلسه برای آن است که تصمیم نهایی برای سوال از رئیس جمهور گرفته شود و مسائلی از قبیل پس گرفتن امضاها از این طرح پیش نیاید و پس از اخذ تصمیم نهایی پیگیری باقی امور به کمیته منتخب واگذار خواهد شد.

به گزارش مهر عوض حیدرپور نماینده شهرضا، مسعود پزشکیان نماینده تبریز، علی مطهری نماینده تهران، حجت الاسلام سیدرضا اکرمی نماینده تهران و سید حسین هاشمی نماینده میانه، 5 عضو کمیته منتخب مجلس برای پیگیری طرح سوال از رئیس جمهور هستند. که احتمالا داریوش قنبری نماینده ایلام و سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی نیز به این جمع خواهد پیوست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهرعلی مطهری نماینده تهران 5 تیرماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور را با 100 امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود.

بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ‎‎‎پس از یک هفته ارائه طرح سئوال از رئیس جمهور چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس که سؤال را امضا کرده‌اند، از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند.



پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند.



به دنبال این اظهار نظرها، علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان کسی که مسئولیت جمع آوری امضاها را بر عهده داشت طی نامه ای به هیئت رئیسه نسبت به این موضع گیری ها انتقاد کرد.



وی اینگونه اظهارات را عدم رعایت بی طرفی از سوی هیئت رئیسه مجلس خوانده و تاکید کرده بود اینگونه اظهارات مقدمه اعمال فشار به نمایندگان برای پس گیری امضاها است.



ادامه تلاش های هیئت رئیسه مجلس برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور موجب شد علی مطهری نماینده تهران مهر ماه سال جاری در اعتراض به تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئیس جمهور استعفا دهد.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بررسی استعفای مطهری ضمن اعلام حمایت از وی با استعفایش از نمایندگی مجلس مخالفت کردند.



طراحان سئوال از رئیس جمهور که در جلسه علنی روز یکشنبه 8 آبان ماه به دنبال تکمیل تعداد امضاهای مورد نیاز برای این طرح بودند پس از آنکه تعداد امضاها را به 73 امضا (نصاب قانونی) رساندند، طرح مذکور را به محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس تقدیم کردند.



پس از آن در هفته های اخیر هیئت رئیسه مجلس از رسیدن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور به 69 امضا خبر داده و اعلام کرده بود که این طرح از نصاب لازم افتاده است.



در روزهای اخیر مسعود پزشکیان از جمع آوری 77 امضاء برای سوال از رئیس جمهور و تحویل آن به هیئت رئیسه خبر داد.