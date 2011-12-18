تصویر حضور همزمان گردباد دریایی و رنگین کمان در آسمان

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویر زیبا مربوط به یک رویداد نادر است که در آن یک گردباد دریایی و یک رنگین کمان شانه به شانه هم ایستاده اند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این عکس را "گیرت ساسن"، کاپیتان کشتی باری هلندی "مارسک کالمار" در نزدیکی جزیره "کرت" در یونان و بر روی دریای مدیترانه گرفته است.

این عکس در یک بعد از ظهر و در ادامه یک باران و توفان گرفته شده است. در زمان گرفتن این تصویر، خورشید در غرب و رنگین کمان در شرق آسمان دیده می شد. خورشید در نیمه راه آسمان و در زاویه 43 درجه بالای افق قرار داشت. به این ترتیب، تماشای رنگین کمان ممکن بود. اما ناگهان ستونی از یک گردباد دریایی ظاهر شد و به این ترتیب در قاب دوربین این ناخدا جاودانه شد.