نمایشگاه خوشنویسی"بهار در پاییز" در نیشابور برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا آتشی اظهار داشت: در این نمایشگاه خوشنویسی 25 اثر برگزیده جمعی از هنرمندان انجمن خوشنویسان نیشابور در معرض دید قرار گرفته است.

آتشی افزود: در این نمایشگاه آثار خوشنویسی نستعلیق در قالب های سیاه مشتق، قطعه، چلیپا، کتابت، ثلث و نقاشی خط برگرفته از احادیث وروایات ائمه اطهار (ع) و اشعار بزرگان ادب پارسی همچون خیام، عطار، حافظ، سعدی، مولوی و نظامی به رشته تحریر در آمده است.

وی ادامه داد: تذهیب این آثار را هنرمندان تذهیب کار نیشابوری عباس همراه، سیمین حیدری، اعظم خانی و مریم حیدری انجام داده اند.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه خوشنویسی تا اول دی ماه جاری هر روز 9 تا 12 صبح و 17 تا 20 بعدازظهر در نگارخانه کمال الملک نیشابور دایر است.