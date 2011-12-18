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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

آتشی:

نمایشگاه خوشنویسی"بهار در پاییز" در نیشابور برپا شد

نمایشگاه خوشنویسی"بهار در پاییز" در نیشابور برپا شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول نگارخانه کمال الملک ارشاد اسلامی نیشابور از برپایی نمایشگاه خوشنویسی "بهار در پاییز" در نگارخانه کمال الملک این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا آتشی اظهار داشت: در این نمایشگاه خوشنویسی 25 اثر برگزیده جمعی از هنرمندان انجمن خوشنویسان نیشابور در معرض دید قرار گرفته است.

آتشی افزود: در این نمایشگاه آثار خوشنویسی نستعلیق در قالب های سیاه مشتق، قطعه، چلیپا، کتابت، ثلث و نقاشی خط برگرفته از احادیث وروایات ائمه اطهار (ع) و اشعار بزرگان ادب پارسی همچون خیام، عطار، حافظ، سعدی، مولوی و نظامی به رشته تحریر در آمده است.

وی ادامه داد: تذهیب این آثار را هنرمندان تذهیب کار نیشابوری عباس همراه، سیمین حیدری، اعظم خانی و مریم حیدری انجام داده اند.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه خوشنویسی تا اول دی ماه جاری هر روز 9 تا 12 صبح و 17 تا 20 بعدازظهر در نگارخانه کمال الملک نیشابور دایر است.

کد مطلب 1486569

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