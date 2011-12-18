نماینده مجلس: درآمد دولت کمتر از رقم پرداختی یارانه‌ها به مردم بود

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیابن این مطلب که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ابعاد سیاسی داشته است، گفت: درآمد دولت کمتر از مبلغی بود که به مردم پرداخت کرد.