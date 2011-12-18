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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

نماینده مجلس:

درآمد دولت کمتر از رقم پرداختی یارانه‌ها به مردم بود

درآمد دولت کمتر از رقم پرداختی یارانه‌ها به مردم بود

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیابن این مطلب که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ابعاد سیاسی داشته است، گفت: درآمد دولت کمتر از مبلغی بود که به مردم پرداخت کرد.

جمشید انصاری در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: اگر دولت دچار کسری بودجه شده به این دلیل است که پیش بینی درآمد حاصل از افزایش حامل های انرژی کمتر از رقمی بوده که بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به مردم پرداخت شده است.

وی ادامه داد: 72 میلیون نفر رقمی در حدود 45 هزار تومان دریافت کرده اند که با یک محاسبه سرانگشتی دولت 39 هزار میلیارد تومان در سال باید پرداخت کند.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درآمد دولت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش حامل های انرژی در حدود 28 هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری بودجه دولت خیلی دور از ذهن نیست.
 
وی با اشاره به اجرای فاز دیگری از قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: دولت نمی تواند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را متوقف کند؛ اجرای این قانون ابعاد سیاسی داشت تا اقتصادی . 

 
کد مطلب 1486571

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