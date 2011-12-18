دستگاه "استنت عروق کرونر" با تقسیم کننده جریان اختراع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه بیماری آترواسکلروسیس شایعترین بیماری سیستم قلب وعروق است که در آن تشکیل پلاک، اندازه مجرای عبور خون را کاهش می‏‌دهد، گفت: تنگی شریان در مراحل پیشرفته آن عوارض بسیار جدی داشته و نیازمند اقدامات کلینیکی ویژه ای برای مداوای آن که یکی از آنها کاشت استنت است و وظیفه اصلی استنت، باز نگه داشتن شریان بیمار است که یکی از مشکلات کاشت استنت ها تنگی مجدد (Restenosis) است و هدف از اختراع این استنت کاهش تنگی مجدد ایجاد شده در استنت ها است.

دکتر دهلقی در مورد دانش پیشین و سابقه پیشرفت ها و تحقیقات در رابطه با این اختراع تاکید کرد: استنت ها برای اولین بار در ســال 1969 توسط دوتر به منظور درمان بیماریهای عروقی در حیوانات مورد استفاده قـــــرار گرفتند.

وی افزود: در سال 1986 اولین استنت به صورت موفقیت آمیز در شریان کرونر انسان کار گذاشته شد و تا امـروز استنت ها پیشرفت بسیار چشمگیری داشته اند و یکی از مشکلات کاشت استنت ها تنگی مجدد (Restenosis) است. هنگامی که یک استنت در داخل شریان قرار می گیرد باعث واکنش خون با مواد استنت می شود. پاسخ بیولوژیکی اولیه تشکیل لخته بر روی سطح استنت است که در طول هفته اول بعد از کاشت استنت به ماکزیمم مقدار خود رسیده وسپس این لخته با یک ساختار فیبری جایگزین می شود.

دهلقی تصرح کرد: محدود کردن میزان لخته زایی با استفاده از زدودن پلاکت ها، تکنیکهای جدید کارگذاری استنت، پرداخت سطح استنت و فـرآیندهای تشعشعی از مهمترین اقدامات برای مقابله با واکنش های مذکوراست. با این وضع، تنگی مجدد برای تمام استنتها در حدود 20 تا 30 درصد باقی مانده و در بعضی از بیماران به بالاتر از 50 درصد رسیده اسـت.

این متخصص مهندسی پزشکی با شرح اینکه بررسیهای اپیدمیولوژیک نشان داده که عوامل مختلفی احتمال ابتلا به آترواسکلروسیس را افزایش می‏‌دهند، افزود: یکی از این عوامل خطرزا‏ٌ، الگوی جریان خون است. نواحی تحت آترواسکلروسیس نواحی است که در آنجا الگوی جریان پیچیده ای وجود دارد.درحالیکه بسیاری ازعـوامل خطرزا از قبیل افزایش فشارخون، سن،هیپرلیپیدمی، اعتیاد به سیگار و دیابت به صورت سیستمی در آترواسکلروسیس موثرهستند، عوامل همودینامیک به صورت موضعی تاثیر گذاشته و باعث شدت گرفتگی می شوند. در جریان نوسانی خون، زمان توقف ذرات موجود در خون افزایش یافته و بعضی ذرات از جمله منوسیتها فرصت کافی برای چسبیدن به لایه اندوتلیم و ورود به لایه اینتیما دارند که این اولین گام در تشکیل آترواسکلروسیس است.

دکتر دهلقی تاکید کرد: تحقیقات نشان داده که در نواحی با تنش برشی کم ضخامت لایه اینتیما افزایش یافته به گونه ای که بین ضخامت لایه اینتیما و تنش برشی دیواره رابطه معکوس وجود دارد، بنابراین عوامل همودینامیک از قبیل انحراف از الگوی جریان یک طرفه، سرعت جـریان کم و ایجاد نواحی جدایی جریان، تنش برشی دیواره کم و نوسانی عوامل اولیه شروع بیماری آترواسکلروسیس هستند.

وی تصریح کرد: مطالعات انجام شده بر روی استنت ها در محیط زنده نشان داد که با افزایش فاصله بین حلقه های استنت و کاهش تقاطع حلقه ها میزان رشد لایه اینتیما کاهش پیدا می کند. علاوه بر اندازه شریان، هندسه استنت مهمترین فاکتور در تعیین نــــرخ تنگی مجدد در استنت است. کاشت استنت، هندسه رگ را تغییر داده به طوری که نواحی با تنش برشی ماکزیمم و مینیمم در نزدیکی لبه های استنت اتفاق افتاده و این تغییرات با الگوی تنگی مجدد در ارتباط است. در عروق استنت گذاری شده، میزان رشد لایه اینتیما و تنش برشی به صورت معکوس به هم وابسته بوده و تنش برشی نقش اساسی در نحوه تشکیل و رشد لایه اینتیما و در نتیجه ایجاد تنگی مجدد در استنت ها دارد. اختراع حاضر با افزایش تنش برشی در داخل استنت از ایجاد تنگی مجدد در استنت ها جلوگیری می کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مورد اختراع خود گفت: تقسیم کننده جریان استوانه ای با قطر و طول متغیر است که در مرکز شریان قرار گرفته و به وسیله چهار پایه در ابتدا و انتهای استنت بر روی دیواره آن ثابت می شود . قطر پایه های نگه دارنده دو برابر قطر حلقه های استنت انتخاب می شود تا ضمن ایجاد مقاومت کم در برابر جریان خون، توانایی تحمل نیروی محوری وارد شده بر آن توسط جریان سیال را داشته باشد. جنس این استوانه و پایه های نگه دارنده از استنلس استیل است.

وی افزود: تقسیم کننده جریان با هدایت جریان خون به طرف دیواره های شریان، باعث حذف جدایی جریان در فاصله بین حلقه های استنت شده در نتیجه، تنش برشی در فاصله بین حلقه های استنت افزایش می یابد. تقسیم کننده جریان با تغییر الگوی جریان خون در ناحیه بالا دست و پایین دست استنت، باعث افزایش تنش برشی اعمالی به این نواحی گشته و در نتیجه احتمال ایجاد تنگی مجدد را کاهش می دهد.

دکتر دهلقی در پایان گفت: این استنت دارای تقسیم کننده جریان است که در مرکز شریان قرار گرفته و با تغییر الگوی جریان خون در ناحیه بالا دست و پایین دست استنت، باعث افزایش تنش برشی اعمالی به این نواحی گشته و در نتیجه نسبت به استنت های موجود در بازار دارای مزایای جلوگیری از ایجاد تنگی مجدد در استنت ها ، نداشتن معایب استنت های دارویی ، ارزان بودن نسبت به استنت های دارویی و قابلیت تولید آسان است ودر حال حاضر نمونه مشابه این استنت در دنیا وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، این استنت برای باز کردن گرفتگی عروق کرونر در تمام بیماران قابل استفاده بوده و در بخش آنژیوگرافی بیمارستانهای قلب کار گذاشته می شود و دارای اولویت اول تولید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که اعتبارات ویژه ای برای این منظور به دانشگاه اختصاص یافته است.