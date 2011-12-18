نیروهای مذهبی نقش مهمی دربرقراری صلح دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بیون جین هیونگ دبیرکل کنفرانس کره ای ادیان برای صلح در میزگرد تخصصی فهم مشترک از چیستی جامعه دینی و سکولاریسم که صبح امروز 27 آذر ماه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد، برگزاری این گفتگوها را دارای اهمیت بسیاری دانست و علت آن حضور اسقف اعظم کاتولیکهای کره جنوبی در ماه سپتامبر گذشته در کنفرانس گفتگوی ادیان و فرهنگهای آسیایی دانست.

وی با اشاره به این که این سفر نخست وی به ایران بوده و طی این سفر تحت تأثیر قدرت فرهنگی ایرانی قرار گرفته است گفت: من اعتقاد دارم که ایران یکبار دیگر مظهر قدرت فارس خواهد شد.

بیون جین هیونگ گفت: روابط دوستانه بین ایران و کره از طریق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ویژه در زمینه های فرهنگی و تمدنی بسیار سازنده خواهد بود. کره یک کشور کوچک در شرق آسیا است اما از نظر فرهنگی و دینی از تنوع بسیاری برخوردار است.

وی با اشاره به تکثرگرایی در جامه کره و آزادی ادیان در این کشور اظهار اشت: سنت کنفوسیوسیسم مبنای اخلاقی را برای کره ای ها فراهم می کند. اخلاق کنفوسیوسی بر زندگی اکثر کره ای ها حاکم است حتی بودائیان و مسیحیان نیز تحت تأثیر آن هستند. بسیاری از بودائیان، مسیحیان علاوه بر سنت خود کنفوسیوسی نیز هستند؛ اگرچه کره جنوبی از نظر قانونی سکولار است اما مردم آن بسیار متدین هستند و به نوعی اکثر جمعیت به سنت کنفوسیوسیسم تعلق دارند و به سختی می توان میان دین، فرهنگ و حتی هنر این کشور تمایز ایجاد کرد.

بیون جین هیونگ یاد آور شد: جوامع دینی کره جنوبی اعم از پروتستان، کاتولیک بودائی و کنفوسیسوس براساس همزیستی مسالمت آمیزی زندگی می کنند. دین در کره بسیار زنده و شاد است. امتزاج ادیان مختلف در تاریخ ما جاری بوده است و در این کشور دین امری پیچیده و غنی است. مردم از ادیانی که دارند راضی هستند.

دبیرکل کنفرانس کره ای ادیان برای صلح تصریح کرد: در کره هیچ چیز به اندازه دین در زندگی ما تأثیر نداشته است. در کره اسلام از طریق سربازانی که در جنگ جهانی دوم در کره حضور داشتند وارد شد، این کشور اکنون دارای 12 مسجد و جمعیت 100 هزار نفری از مسلمانان است.

وی دین را شیوه از فهم زندگی دانست و گفت: دین جریانهای قوی در کره ایجاد کرده و کره ای ها با رویکرد متعالی به زندگی نگاه کرده و زندگی را معنا کردند اگرچه گفته می شود که زنان و مردان زیادی در فقدان ارزشهای متعالی زندگی می کنند اما در کره چنین وضعیتی وجود ندارد، نیمی از جمعیت کره در فعالیتهای دینی شرکت می کنند.

وی در ادامه اظهارات خود به ارائه تاریخچه ای از تحولات گفتگوی دینی دو کره طی سالهای مختلف پراخت و گفت: وضعیت کنونی از از ستیز و درگیری به گفتگو تغییر کردند طی بیش از بیست سال این گفتگوها در جریان بوده و اکنون اسناد این گفتگوها جمع آوری شده است، بنابراین تعامل دو کره از سال 2000 تا کنون از درگیری به صلح و تساهل حرکت کرده است.

بیون جین هیونگ تصریح کرد: ادیان کره شمالی در چارچوب سوسیالیسم عمل می کنند و تحت تأثیر دولت تشکیل شده اند . و این امر نیز طبیعی به نظر می رسد که ادیان کره شمالی توسط دولت و فعالان سیاسی کنترل شوند. ادیان کره شمالی تاامروز تحت رهنمودهای رژیم بودند اما خدماتی را هم به پیروان ادیان ارائه می دهد با تعاملاتی که داریم تلاش می کنیم معنای دین را درک کنیم و برای صلح و آشتی تلاش کنیم. ادیان کره شمالی می توانند نقش صلح و آشتی رامیان دو کشور داشته باشند که این نقش از دهه 80 تا کنون بیشتر تقویت شده است.

وی اضافه کرد: جامعه جهانی به ویژه آمریکا فشارهایی روی کره شمالی ایجاد می کند اما این فشارها نمی توانند مشکلات دو کره را حل کند ، تلاش نیروهای مذهبی باید مهمترین ابزار برای آشتی دو کشور باشد تا افق آینده را فراهم کند این امر نه تنها برای دو کشور بلکه برای دو کشور حائز اهمیت است.

این میزگرد تخصصی نخستین نشست مرکز گفتگوی ادیان با کنفرانس کره ای دین برای صلح بود که امروز کشنبه 27 آذر ماه با محوریت تعریف و فهم مشترک از چیستی جامعه دینی و سکولاریسم در دنیای معاصر در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حسین مظفری رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر شهرام پازوکی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و دکتر عبدالمجید میردامادی از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند.