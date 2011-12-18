غیبت رفیع ترین پرچم ایران در شهرکرد/ به خاطر وزش باد پایین آورده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رفیع ترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در محوطه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در شهرکرد در تیرماه سالجاری همزمان با میلاد حضرت ابوالفضل العباس(ع) به اهتزاز درآمد.

رفیع ترین پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور استاندار چهار محال و بختیاری و معاونان استاندار، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ... به اهتزاز درآمد.

بزرگ بودن این پرچم موجب شد بود که از سراسرشهرکرد دیده شود اما طی چند روز اخیر پرچم در جای خود قرار ندارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: دلیل اصلی به اهتزاز در نیامدن پرچم وزش باد شدید است.

مژگان ریاحی با بیان اینکه وزش باد در فصل زمستان و پاییزدر این استان شدت بیشتری می گیرد، بیان داشت: به خاطر جلوگیری از آسیب به این پرچم توسط باد در این فصل در حال حاضر آن را پایین آورده ایم.

وی با اشاره به اینکه اهتزاز رسمی پرچم اینگونه است که صبح ها بالا می رود و شبها پرچم پایین آورده می شود، یاد آور شد: انجام این کار برای این سازمان مقدور نبود.

وی تاکید کرد: ارتفاع بلند میله پرچم وهمچنین مساحت و وزن پرچم از عواملی است که بالا بردن و پایین آوردن آن را دچار مشکل کرده بود.

ریاحی با بیان اینکه وزش باد در پرچم موجب ایجاد سر و صدا شده بود، تصریح کرد: سر و صدای ایجاد شده موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم این منطقه شده بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خیس شدن این پرچم توسط باران وبرف در این فصل موجب سنگینی چندین برابری آن می شود، یاد آور شد: برای حفظ و نگهداری این پرچم و جلوگیری از ایجاد سر و صدا در این فصل در حال حاضر این پرچم را پایین آورده ایم.

ریاحی ادامه داد: در مناسبتها و ایام مهم کشور این پرچم به اهتزاز درمی آید.

این پرچم دارای ابعاد 11.5 متر در 22 متر با مساحت معادل 253 متر مربع و به ارتفاع 50 متراست.