نمایندگان با برگزاری جلسات علنی مجلس در عصرهای یکشنبه مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت با استناد به جلسه غیر علنی هفته گذشته درباره برگزاری جلسه صحن علنی مجلس در شیفت بعدازظهر یکشنبه ها از نمایندگان خواست رای خود را به این پیشنهاد اعلام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 92 رای موافق، 56 رای مخالف ، 15 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با برگزاری جلسه علنی صحن مجلس شورای اسلامی در شیفت بعدازظهر یکشنبه ها مخالفت کردند. 33 نماینده نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه گذشته هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه خود مقرر کرده بود که ساعات کار کمیسیون ها در یکشنبه کاهش یافته و به جای آن جلسه صحن علنی در شیفت بعدازظهر برگزار شود.

علت برگزاری این جلسه طرح ها، لوایح، گزارشات سئوال از وزیران و گزارش تحقیق و تفحص های زیادی است که در مهلت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره مجلس هشتم در نوبت بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.