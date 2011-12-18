فضای نقادانه در آذربایجان شرقی در خواب زمستانی است

شهرام خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری جلسات نقد ماهانه "یک روز یک کتاب" با اشاره به اینکه فضای نقادانه در آذربایجان شرقی دچار رخوت شده است، اظهار داشت: کمبود وقت و حضور اینترنت در زندگی مردم و امکاناتش میل به کتابخوانی را کاهش داده که برگزاری جلسات نقد فرصتی را برای گسترش کتابخوانی به صورت جمعی را فراهم می کند.

وی با تشریح اهداف برگزاری جلسات نقد کتاب گفت: برگزاری چنین جلساتی که باعث مطالعه کتاب به صورت جمعی می شود از یک سو فرصتی برای تحلیل آثار نویسندگان فعال آذربایجان شرقی بوده و از سوی دیگر شیوه ای برای افزایش سرانه مطالعه در استان است.

خدایی با تاکید بر اینکه فضای نقدر در استان یک فضای حرفه ای نیست، اظهار داشت: همواره در محافل خصوصی و دوستانه شاهد نقد آثار نویسندگان هستیم اما هیچ گاه در استان به صورت حرفه ای به این مهم پرداخته نمی شود که جلسات نقد حوزه هنری فرصتی برای پرداختن به نقد حرفه ای و پرهیز از تحلیل های حسی و شخصی است.

رخوت فضای نقادانه در آذربایجان شرقی

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری جلسات نقد را بستری برای ارتقای فرهنگ نقد و نقد پذیری دانست و تاکید کرد: فضای نقد در آذربایجان شرقی دچار رخوت شده و نویسنده بازخورد کار خود را در هیچ محفل و رسانه ای نمی بیند.

خدایی ادامه داد: با توجه به اینکه هیچ رسانه ای هم در حوزه فرهنگی فعالیت چشمگیری نداشته و در انعکاس و معرفی نویسندگان استانی و بررسی آثار انها اقدام نمی کند حوزه هنری با برگزاری جلسات نقد خود بستری را برای ارزیابی آثار نویسندگان فراهم کرده که این فضا عاملی در ارتقای روحیه و انگیزه آنها نیز می شود.

وی همچنین جلسات ماهانه نقد را بستری برای منتقدان حرفه ای و آغازی برای گسترش فعالیت های آنها دانست.

خدایی یادآور شد: حوزه هنری آذربایجان شرقی به عنوان متولی فرهنگ و هنر دین با برگزاری چنین جلساتی مفاهیم غنی همچون دفاع مقدس، انقلاب و تکریم خانواده را به جامعه تزریق کرده و با ابزار هنر آنها را اشاعه می دهد.

گفتنی است، جلسه نقد "یک روز یک کتاب" با حضور اساتیدی همچون محمد رمضانی و عبدالمجید نجفی شش دی ماه جاری ساعت 16 در مکان حوزه هنری برگزار می شود که علاقه مندان درصورت ثبت نام در حوزه آفرینش ادبی می توانند شرکت کنند.

مینا محمدی نویسنده تبریزی متولد سال 1347 مجموعه داستان "وقتی تو بیایی" اویل اثر چاپی وی است.

محمدی برنده جایزه ادبی اصفهان در سال 85 بوده و با مجلات ادبی جام جم و سروش نوجوان همکاری داشته و سرپرست کانون شعرا و نویسندگان دانش آموز به مدت دو سال بوده است.