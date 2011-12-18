راگبی گلستان زمین مناسب ندارد

حسین دهباشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای رفع مشکل زمین و تامین آن نامه نگاری به مسئولان وزارت ورزش نیز شده است که به رغم آنکه قول مساعد داده شد ولی تاکنون نتیجه ای نداشته است.

وی اظهار داشت: نداشتن زمین مناسب درحالیست که ورزشکاران خوبی در این رشته ورزشی در استان فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: کمبود مربی نیز از دیگر مشکلات فراروی ورزش راگبری استان است.

دهباشی افزود: این مشکلات درحالیست که تیم راگبی استان به مساقات لیگ قهرمانی راگبی کشور که بهمن ماه سالجاری در تهران برگزار می شود راه یافته است.

سرپرست تیم هیئت راگبی گلستان بیان داشت: اکنون تمرینات این تیم در زمین ورزشی کریم آباد گرگان در حال اجراست.

ابوطالب ندری مسئول روابط عمومی هیئت راگبی گلستان نیز از برگزاری اردوی آمادگی راگبی با حضور مربی کشوری خبر داد.

وی افزود: اردوی 10 روزه ای با حضور "علیرضا اعرابی" از داوران مطرح کشور و مربی تیم راگبی خلیج فارس در گرگان در حال برگزاری است.

وی آماده سازی برای شرکت در مسابقات لیگ قهرمانی کشور را از اهداف برپایی این اردو اعلام کرد.

40 ورزشکار راگبی در گلستان فعالیت می کنند.