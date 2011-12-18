عدم آگاهی مهمترین عامل وقوع جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی شنبه شب در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان کرمان گفت: آگاه سازی در خصوص جرائم در جامعه ضروری است زیرا این امر می تواند در کاهش آمار جرم تاثیر بسزایی داشته باشد.

کمالی ریشه بسیاری از جرائم را در عدم آگاهی در جامعه دانست و ابراز داشت: مدیران نیز باید آگاهی کامل در خصوص قوانین حوزه کاری خود داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان ادامه داد: افرادی که در ادارات مشغول به کار می شوند باید دارای تعهد کاری باشند.

وی تاکید کرد: علت بروز جرائم باید بررسی و ریشه یابی شود و با اقدامات کارشناسانه از شکل گیری آنها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: طبق تحقیقات صورت گرفته دلیل اصلی بروز جرایم در جامعه عدم آگاهی نسبت به برخی قوانین است.



