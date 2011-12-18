دلار 1400تومان شد/ اختلاف دلار دولتی و آزاد به 300 تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود حرکت نقدینگی سرگردان در هفته های گذشته به سمت بانک ها برای خرید سکه دولتی، هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 1398 تا 1405 تومان افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش، طی روزهای گذشته قیمت دلار با افزایش محسوسی در مرز 1385 تومان بود که در روز جاری با حرکت دوباره به سمت افزایش، 1400 تومان در بازار آزاد فروخته می شود.

با این حال امروز بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا را 1099 تومان اعلام کرده است که این موضوع نشان دهنده افزایش اختلاف قیمت بین بانک مرکزی و بازار آزاد است.

قیمت هر پوند هم امروز در بانک مرکزی 1704 تومان و هر یورو نیز 1433 تومان اعلام شده است. قیمت های بازار آزاد یورو هم 1835 تومان و پوند نیز 2190 تومان است.