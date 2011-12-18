جشنواره فیلم کوتاه "حسنات" آموزنده نیکوکاری به کودکان است

زاون قوکاسیان دبیر دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه "حسنات" در توضیح تفاوت های موجود در خصوص کم و کیف دومین دوره از برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر، گفت : تجربه نشان داده است دیدگاه هایی که در سرفصل هایی که برای ساخت فیلم کوتاه به فیلمسازان ارائه می شود در ایجاد تنوع در نگاه فیلمساز موثر است. در واقع فیلمساز می تواند فیلم های متنوع نیز بسازد و یکی از تفاوت های عمده دومین دوره برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه با نخستین دوره هم در تنوع موضوعاتی است که برای حضور فیلم ها در نظر گرفتیم.

وی در ادامه افزود: در واقع در این دوره از جشنواره علاوه بر موضع کودکان و مبحث نیکوکاری، از فیلمسازان خواسته شده است که نیم نگاهی هم به سازمان ها ، جمعیت ها و موسسه های خیریه داشته باشند.

این منتقد سینما در ادامه افزود: دو بخش جدید پویانمایی و فیلمنامه ها به بخش اصلی جشنواره نیز اضافه شده است همچنین قرار است جلسات نقد و بررسی و کارگاه های فیلمسازی نیز برگزار کنیم از همین رو درنظر داریم کارگاه تولید فیلم را قبل از جشنواره برگزار کنیم.