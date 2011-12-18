تکواندوی ورامین پیشگام در عرصه استعدادیابی ورزشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استعدادیابی به عنوان یکی از اهداف اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین در برنامه هیئتهای ورزشی گنجانده شده است.

این مهم اگر در رده های سنی پایه در نظر گرفته شود از تأثیرات بیشتری برخوردار خواهد بود، چراکه شناسایی نخبگان، آینده ورزش کشور را تأمین خواهد کرد.

هیئت تکواندو یکی از پیشگامان در این عرصه است و همواره با برگزاری مسابقات دررده های سنی در سطح منطقه و استان توانسته قهرمانان بی شماری طی چندین سال اخیر در بخش آقایان و بانوان به کشور معرفی کند.

رقابت خردسالان و نونهالان نمونه بارزی از همین برنامه های تدوین شده است که هیئت تکواندو در روزهای اخیر در سالن تختی برگزار کرد.

بیش از 200 هنرجوی آقا در قالب 13 تیم با قضاوت 17 نفر از بهترین داوران منطقه در این دوره از رقابتها مقابل یکدیگر قرار گرفتند تا با کسب عنوانهای برتر، راه همواری برای رسیدن به قله های رفیع تر برای خود ترسیم کنند.

در این مسابقات که با استقبال بی نظیری نیز همراه شد، تکواندوکاران در حضور خانواده های خود در 10 وزن به رقابت با یکدیگر پرداختند و در پایان نیز نفرات برتر هر وزن جوایز خود را از سید حسن میر رئیس هیئت تکواندو ورامین دریافت کردند.