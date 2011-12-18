به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از ده روز پیش عده ای از افراد ناشناس که گویا خصومت شخصی با مدیران میراث فرهنگی داشتند، اقدام به تخریب بخشی از نفیس ترین نقش برجسته های موجود در مجموعه ساسانی تنگ چوگان با استفاده از پتک یا وسیله مشابه دیگری کردند.

بر اثر این آسیب دیدگی گرز آویزان از اسب بهرام در دومین نقش برجسته در ضلع غربی تنگ چوگان در شهرستان کازرون به کلی شکسته شد و از بدنه کوه جدا شد.

فعالان و دوستداران میراث فرهنگی این اتفاق را نتیجه به کار نبردن تدابیر امنیتی برای حفاظت از این نقش برجسته تاریخی می دانستند و عنوان کردند در این محدوده نه تنها دوربین مداربسته ای وجود نداشته تا حداقل بوسیله آن مخربان شناسایی شوند، بلکه نیروهای یگان نیز توانایی نگهداری از این مجموعه را نیز نداشته اند.

با این حال معاون میراث‌فرهنگی فارس پس از تخریب، از آغاز مرمت نقش برجسته تنگ‌چوگان توسط مرمتگران تخت‌جمشید و بیشابور خبر داده و ضمن کوچک دانستن میزان تخریب در این نقش برجسته گفته است که مرمت این سنگ‌نوشته آغاز شده و احتمال می‌رود با توجه به این که تخریب در قسمت کوچکی رخ داده است، عملیات مرمت توسط سه نفر از استادان مرمت تخت‌جمشید و بیشابور تا هفته آینده به پایان برسد.

عبدالرضا نصیری، اطلاع رسانی رسانه‌ها درباره این موضوع را با اهداف ایجاد جریان خاص دانسته و گفته که این اخبار خدشه‌ای در اجرا و ادامه عملیات مرمت نخواهد داشت!