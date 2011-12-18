نمایشگاه کتاب امر به معروف و نهی از منکر افتتاح شد

کارشناس پرورشی آموزش و پرورش منطقه کهک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه 29 آذر ماه افتتاح و تا ۳۰ آذر ماه از ساعت ۸ صبح تا یک بعد از ظهر دایر و آماده بازدید تمام دانش آموزان این بخش خواهد بود.
حسن شهامی خرمی با بیان اینکه بخشهای موضوعی این نمایشگاه شامل کتابهای مختص دانش آموزان هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه است، افزود: هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه عرضه شده که این کتابها بعد از پایان نمایشگاه برای تجهیز کتابخانههای مدارس به صورت رایگان در اختیار مدارس این بخش قرار خواهد شد.
وی اظهار داشت: این نمایشگاه با همت اداره کل آموزش و پرورش استان قم و بخش کهک و سازمان فرهنگ و ارشاد با ۴۰ میلیون تومان اعتبار بر پا شده است.
شهامی خرمی هدف از برپایی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان، تجهیز کتابخانههای آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تقویت روحیه مطالعه و پژوهش در بین آنها عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: نمایشگاه کتاب امر به معروف و نهی از منکر با حضور بخشدار و دیگر مسئولان در بخش کهک افتتاح شد.
کارشناس پرورشی آموزش و پرورش منطقه کهک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه 29 آذر ماه افتتاح و تا ۳۰ آذر ماه از ساعت ۸ صبح تا یک بعد از ظهر دایر و آماده بازدید تمام دانش آموزان این بخش خواهد بود.
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