جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو ساعت تمدید شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دقایقی پیش با برگزاری جلسات علنی صحن مجلس در نوبت عصر یکشنبه ها تا زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده بودند، با 111 رای موافق، 41 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضردر مجلس با تمدید جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر امروز به مدت 2 ساعت موافقت کردند.

این جلسه از ساعت 13:30 تا 15:30 برگزار خواهد شد.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که درغیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت با بیان اینکه بعضی نمایندگان معتقد بودند که رای گیری برای برگزاری جلسات علنی در نوبت عصر لزومی ندارد چون ما پیش از این در جلسه غیر علنی با برگزاری این جلسات موافقت کرده ایم، گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ما باید برای برگزاری جلسات علنی در نوبت عصر رای گیری می کردیم.

وی افزود: کمیسیون ها امروز بعدازظهر هیچ دستوری ندارند و طبق برنامه قبلی که قرار بود عصر یکشنبه ها جلسه علنی داشته باشیم جلسات خود را تعطیل کردند بنابراین برای برگزاری جلسه علنی در نوبت عصر امروز رای گیری می کنیم.

نمایندگان با 111 رای موافق، 41 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با برگزاری جلسه صحن علنی در نوبت عصر امروز موافقت کردند.

در ادامه مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران با اعلام تذکری گفت: بر اساس فرمایشات جنابعالی و ریاست مجلس کیفیت کار مجلس در برگزاری کمیسیون ها است بنابراین اگر وقت کمیسیون ها کاهش یابد کیفیت کار مجلس نیز کاهش می بابد.

محمد رضا باهنر در پاسخ به این تذکر گفت: به دلیل اینکه در پایان دوره مجلس هشتم شورای اسلامی قرار داریم و گزارشات کمیسیون ها باید در صحن علنی قرائت شده و تعدادی از آنها به تصویب برسد ناچار هستیم ساعات جلسه علنی را افزایش دهیم.