نمایشگاه سفال و سرامیک در کرمان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ایرانمنش گفت: نمایشگاه سفال و سرامیک با حضور یکی از هنرمندان جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برگزار شده است.

وی با اشاره به این که آذین جهان تیغ برترین آثار خود را به مدت یک هفته در این فضا به نمایش درآورده است، اظهار داشت: این نمایشگاه انفرادی با کمک معاونت صنایع‌دستی کرمان و با هدف حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی و معرفی توانمندی‌های آنها برپا شد.

سرپرست میراث‌فرهنگی استان کرمان تصریح کرد: این هنرمند جوان آثاری از نقش‌برجسته‌های سفالی، کاشی و سرامیک را به این نمایشگاه آورده است.

ایرانمنش ادامه داد: 50 اثر ارزشمند و شاخص از این هنرمند با هدف نمایش، معرفی و عرضه به چهارمین نمایشگاه انفرادی و تخصصی خانه صنایع‌دستی کرمان راه‌ یافت.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی خانه صنایع‌دستی کرمان مقرر شد نگارخانه آن به صورت رایگان برای برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی هنرمندان در نظر گرفته شود، گفت: پیش از این نمایشگاه نیز به مدت دو هفته آثاری در رشته‌های نگارگری و تذهیب مهمان‌خانه صنایع‌دستی کرمان بود.

این مسئول همچنین از برگزاری نمایشگاه‌هایی در بهمن و اسفندماه سال جاری به میزبانی همین نگارخانه خبر داد و افزود: به مناسبت دهه فجر و فرارسیدن نوروز شاهد حضور پرشور هنرمندان صنایع‌دستی استان کرمان هستیم.

ایرانمنش ابراز داشت: این نگارخانه آمادگی برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و تخصصی با حضور هنرمندان و صنعتگران استان‌های منطقه شرق کشور را دارد.

