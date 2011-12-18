معضل سد معبر هسته مرکزی شهر تبریز حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانیان تبریزی افزود: ایجاد سد معبر یک معضل اساسی برای شهر تبریز بوده و بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با معاونان خدمات شهری و اجرایی مناطق موجود در هسته مرکزی شهر اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

وی همچنین با اعلام اینکه متاسفانه برخی از مغازه داران و اصناف بدون رعایت حقوق شهروندان اقدام به اشغال سطح معابر حتی پیاده روها می نمایند، تاکید کرد: طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری موظف به اجرای مفاد این قانون در راستای احساس امنیت و آرامش شهروندان هستند و شهرداری تبریز نیز با جدیت و بسیج تمامی نیروهای مرتبط با حوزه خدمات شهری و اجرایی این معضل شهر را پیگیری و برطرف خواهد کرد.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور معاونان خدمات شهری و اجرایی مناطق هسته مرکزی شهر بیان کرد: در این جلسه پیش بینی های لازم برای رفع سد معبر در مسیرهای مرکزی شهر، مخصوصا خیابان های مطهری (راسته کوچه)، مقابل سرای گرجیلر در بازار، دارایی، مارالان، بهار و قدس انجام خواهد گرفت.

قربانیان در ادامه ابراز امیدواری کرد با همکاری شهروندان بتوانیم سد معبر در حوزه مرکزی شهر را برطرف کنیم.