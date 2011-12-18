به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت امینی دبیر این دوره از جشنواره فجرگفت: با بررسی آثار 300 گروه خارجی، 20 اثر در مرحله مقدماتی بر اساس معیارها علمی و متناسب با شرایط و فرهنگ تئاتر کشور برای حضور در سی امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در میان این آثار 17 نمایش صحنه‌ای و 3 نمایش خیابانی وجود دارد که شامل آثار متنوعی است. در میان این آثار شکل‌های مختلف نمایشی مانند، نمایش‌های متن محور، بازخوانی آثار کلاسیک، آثاری مبتنی بر حرکت، نمایش‌های مبتنی بر هنرهای دیداری و نمایش‌های فلکلور وجود دارد که در مرحله انتخاب نهایی از میان این آثار 10 نمایش برای حضور در سی‌امین جشنواره تئاتر فجر انتخاب می‌شود.

بهرام شاه محمد‌لو: جشنواره فجر نیاز به نگاه تازه و استفاده از نظر کارشناسان دارد

یک هنرمند پیشکسوت تئاتر، از برگزارکنندگان جشنواره تئاتر فجر خواست با آرامش و نگاه به روز وارد پروسه برگزاری سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شوند. شاه محمدلو گفت: جشنواره با وجود ضعف‌های موجود، همواره روندی رو به رشد داشته است و امیدوارم در سال سی ام برگزاری، شاهد برپایی جشنواره‌ای کامل تر از گذشته باشیم.

وی افزود: تعریف جشنواره این است که عده‌ای از افراد و گروه‌های فعال را گرد هم بیاورد تا تجربیات، کارها و نتایج گذشت زمان را در یک جشنواره در معرض دید و بحث قرار دهند. این مواجهه باعث می‌شود که رقابت شکل بگیرد و بهترین های هر رشته، بتوانند دیده شوند.

شاه محمدلو با بیان این نکته که جشنواره، محل نسبت سنجی میان اندیشه‌های مختلف هنری است گفت: هر سال اندیشه‌های تازه ای وارد میدان می‌شوند اما، تغییر مدیران در جشنواره تئاتر فجر همواره از این جهت که ارزیابی درستی از سال پیش نداشته اند موجب شده است که انسجام لازم میان دوره های مختلف نداشته باشیم.

وی ادامه داد: با بررسی آنچه سال گذشته اتفاق افتاده باید جشنواره را از نظر شیوه‌های برگزاری مدام بررسی کرد تا از برآیند آن برای سال‌های بعد بهره ببریم. همواره خلا یک پژوهش مکتوب که به صورت رسمی نقاط قوت و ضعف و حتی تجربه‌های برگزار کنندگان را به دست دیگران برساند در جشنواره تئاتر حس شده است. در پایان هر دوره، نیاز به جمع بندی مکتوب و مستند جشنواره و بایگانی آن داریم.

این بازیگر تئاتر تصریح کرد:با وجود این که هر سال گروه های تازه با اندیشه های نو وارد جریان تئاتر کشور می شوند، این تکرارها آزاردهنده می شود و ممکن است جلوی حرکت رو به پیشرفت تئاتر را در کشور بگیرد. بنابراین هر دوره، جشنواره موظف است سنگ بنای خود را با استفاده از برآیند دوره قبل بگذارد و یک قدم به جلو برود و خود را به روز کند.



پیشنهاد اساتید دانشگاهی برای بخش بین الملل سی‌امین جشنواره تئاتر فجر

تاجبخش فناییان از پیشکسوتان و اساتید دانشگاهی تئاتر کشورگفت: جشنواره فجر برای رسیدن به اهداف ویژه و دگرگونی در اهداف سیاسی و اجتماعی برگزار شد. پس باید این جشنواره چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی از سیاست‌هایی خاص تبعیت کند و بر اساس آن آثار را برای اجرا در جشنواره انتخاب کند.

فناییان درباره موضوعی برگزار شدن بخش بین الملل افزود: اگر بخواهیم به سمت موضوعی برگزار کردن جشنواره فجر برویم باید حول محور و موضوعی برویم که با سیاست‌های برگزاری همخوانی و اهداف جشنواره فجر را در بر گیرد، ولی نگاهی که در جشنواره به نمایش‌ها دیده می شود بسیار متفاوت و متنوع است و این مسائل شامل بخش بین‌الملل نیز می‌شود.

این مدرس تئاتر تاکید کرد: جشنواره فجر باید در همه بخش‌ها همچنین در بخش بین‌الملل به صورت هدفمند برگزار شود. زمانی که با موضوعی مشخص و منطبق با سیاست ها پیش برویم، نمایش هایی که از کشورهای دیگر در این جشنواره حضور پیدا می‌کنند با اهداف جشنواره همخوانی دارند و تئاتر کشور می تواند از این نمایش ها الهام بگیرد و از خلاقیت‌ها فکری تئاتر جهان استفاده کند.

وی در ادامه گفت: این تبادل باید دو سویه باشد در بخش داخلی هم باید نمایش‌هایی به اجرا در بیاید که پتانسیل و ظرفیت نمایش‌های داخلی را برای تئاتر جهان با موضوعی مشخص به نمایش بگذارد.