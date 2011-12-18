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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

سعادتی به مهر خبر داد:

بانک مدرسان فرهنگی آذربایجان شرقی تشکیل می شود

بانک مدرسان فرهنگی آذربایجان شرقی تشکیل می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از تشکیل بانک مدرسان فرهنگی این استان در آینده نزدیک خبر داد.

مسعود سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شناسایی و سازمان دادن آن دسته از مدرسان شاغل در آموزش و پرورش راه شکوفایی استعدادهای جدید و نیز بهینه کردن استفاده از این سرمایه را هموار خواهد کرد.

وی اظهار داشت: معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بهره گیری از توانمندی های مدرسان فرهنگی در کنار استفاده از دانش اساتید مراکز علمی و دانشگاهی موفق شده تا آخر آبان امسال بیش از دو میلیون نفر ساعت دوره آموزشی مختلف برگزار کند.

وی اضافه کرد: اغلب این دوره ها پیرامون توجیه معلمان در خصوص تغییرات اعمال شده در کتب درشی دانش اموزان و یا شیوه تدریس کتاب های تازه منتشر شده بوده است.

معاون آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی این اداره کل همچجنین موفق به برگزاری ده ها دوره آموزش کشوری شده است، افزود: مرکز آموزش نیروی انسانی شهید رجایی تبریز جزو موفق ترین مراکز آموزش نیروی انسانی وزارت اموزش و پرورش است.

سعادتی با اشاره به وظیفه انجام تحلیل های علمی در خصوص نیروی انسانی و فضاهای آموزشی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی، اضافه کرد: نقل و انتقالات و توزیع نیرو در سطح استان و نیز برنامه ریزی برای استقرار نظام های جدید آموزشی بر اساس همین تحلیل های علمی صورت می گیرد.

کد مطلب 1486612

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