فروش اینترنتی بلیط در گلستان جا نیفتاده است

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 44 دفتر نمایندگی حمل ونقل روستایی و مناطق محروم درگلستان فعال است و 19شرکت بین المللی نیز در استان فعال است.

وی اظهار داشت: شش مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در استان فعال است و 12مجتمع نیز در حال پیگیری و ساخت است.

وی بیان داشت: اولویت کارما ارتقای خدمات مسافربری جاده ای در استان است و آموزش مهمانداران اتوبوس نیز در این زمینه از اقدامات ما است.

میقانی ادامه داد: افرادی که دوره های آموزشی را در این زمینه نگذرانند، اجازه فعالیت در اتوبوس را ندارند ودر این خصوص چهار دوره آموزشی برای مهمانداران اتوبوس گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: بازدید از نمازخانه ها و توقفگاه های بین راهی از دیگر اقدامات ما است که با همکاری میراث فرهنگی، مرکز بهداشت و پخش فرآورده های نفتی انجام می شود.

میقانی گفت: برای جلوگیری از سفر های زائد بین شهری بلیط در سه دفتر خارج از پایانه ها در سطح شهر گرزگان به فروش می رسد.